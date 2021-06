Viajan a Brasil para ver a su selección sin saber que la Copa América sería sin público

Julia Calderón y sus hijos Brian y Harry se llevaron una gran decepción. Esta familia colombiana residente en Miami, EE.UU., había planificado seguir al seleccionado de fútbol ‘cafetero’ en su país y en Argentina, las dos sedes originalmente elegidas para disputar la Copa América 2021.

A pesar de ello, los Calderón decidieron mantener el plan y cambiaron los pasajes que tenían por otros con destino a Brasil, el país que finalmente acogió la competición desoyendo las críticas por organizar un evento de tal magnitud en medio de la crisis sanitaria.

En las afueras del estadio Arena Pantanal de Cuiabá, Mato Grosso, donde el conjunto colombiano iba a disputar el domingo su primer partido frente a Ecuador, los Calderón fueron abordados por un periodista del medio UOL Esporte: “No sabíamos que no había público y no pudimos entrar. Lo lógico era que se jugara con público porque en Colombia se iba a jugar con el 30 % de la ocupación de los estadios. Creíamos que iba a ser igual y no fue así”, dijo Julia, quien al igual que sus hijos vestía la camiseta del conjunto que dirige Reinaldo Rueda.

“Teníamos programado inicialmente viajar a Colombia y Argentina, compramos los pasajes y luego tuvimos que cambiarlos. Acá estamos”, dijo la mujer, resignada.

