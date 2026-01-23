Una gran tormenta invernal amenaza a EE.UU. y Canadá con fuertes nevadas

Una gran tormenta invernal amenaza gran parte de Estados Unidos y Canadá, en donde se esperan fuertes nevadas, hielo y una ola de frío ártico que afectará a más de 170 millones de personas de cara al fin de semana.

Más de treinta estados de la Unión Americana estarán en alerta a partir de este viernes 23 de enero de 2026 por el paso de dicha tormenta, que algunos expertos aseguran que podría ser histórica.

“Una extensa tormenta invernal provocará fuertes nevadas, aguanieve y lluvia helada desde las Montañas Rocosas meridionales, las llanuras y el centro-sur a partir del viernes, desplazándose hacia la costa este hasta el domingo”, advirtió el Servicio Meteorológico Nacional de los EE.UU. (NWS, por sus siglas en inglés).

El viernes empezará la tormenta de nieve intensa en Colorado, en el centro del país, y dejará una franja blanca a su paso por Texas, Kansas, Tennessee y Misuri hasta llegar a la costa este y dejarse notar en ciudades como Washington, Boston y Nueva York.

Según el NWS, las temperaturas podrían bajar de los 14 ºF incluso en los puntos más al sureste del país. Pero la alerta más importante es la sensación térmica, ya que la tormenta irá acompañada de fuertes vientos que podrían dejar la sensación por debajo de -40 °F en algunos puntos del país.

Estas temperaturas muy por debajo de lo normal se espera que se extiendan hasta finales del mes de enero e incluso principio del mes de febrero, sobre todo en el valle de Ohio y parte de la costa este.

El fin de semana la tormenta azotará con fuerza la costa este, dejándose notar con fuerza en ciudades como Washington o Nueva York.

Se espera que la capital acumule entre 6 y 12 pulgadas centímetros de nieve la noche del sábado al domingo 25 de enero. En la ciudad de Nueva York se podrían acumular más de seis pulgadas de nieve solo entre el domingo y el lunes.

En Canadá, se prevé que el vórtice polar se sitúe sobre la región de las Praderas, en el oeste del país, este jueves, lo que provocará el desplome de las temperaturas en la mayoría del país.

Los meteorólogos anticipan que el viernes, en las provincias de Saskatchewan y Manitoba, la masa de aire polar colocará el termómetro en -40 ºF, mientras que en Ontario la cifra caerá hasta -22 ºF lo que podría superar el récord provincial para esta época del año.

En la provincia de Quebec, las temperaturas también se situarán cerca de los mínimos históricos, colocándose por debajo de los -22 ºF.

Con información de EFE