«Una acción militar contra México sería desastrosa», advierten congresistas demócratas tras amenazas de Trump

Un grupo de 75 legisladores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos rechazó las amenazas del presidente Donald Trump de efectuar ataques militares contra el narcotráfico en México.

De acuerdo con los congresistas demócratas, un ataque en territorio mexicano sin el consentimiento de su gobierno “destruiría la confianza” y afectaría en la cooperación entre ambos países.

“Una acción militar unilateral contra México sería desastrosa. México es el principal socio comercial de Estados Unidos y un socio de seguridad crucial, con quien compartimos vínculos familiares y fronterizos de larga data”, dice el escrito.

Los legisladores expresaron al secretario de Estado, Marco Rubio, su rechazo a la intervención en Venezuela, que resultó en la captura de Nicolás Maduro, y a las recientes declaraciones de Trump que aluden a una posible acción militar en México.

“El impacto de una acción militar en los intereses comerciales estadounidenses sería de gran alcance. La inversión extranjera directa estadounidense en México superó los 14 mil 500 millones de dólares el año pasado”, explica el documento.

Los congresistas señalaron México “aún enfrenta desafíos políticos y del estado de Derecho”; sin embargo, destacaron el aumento en la cooperación en el gobierno de Claudia Sheinbaum y sus acciones en el combate del narcotráfico.

“Cualquier acción militar unilateral de Estados Unidos dentro de México sin su consentimiento destruiría la confianza, debilitaría la cooperación con las autoridades mexicanas y dificultaría la eliminación de las drogas en las comunidades que representamos”, expresaron.

Este jueves el presidente Donald Trump aseguró que su gobierno comenzará los ataques por tierra contra los cárteles de la droga, y reiteró que México está controlado por estos grupos criminales.

«Ahora vamos a empezar a atacar por tierra en lo que respecta a los cárteles. Los cárteles están controlando México, es muy triste ver lo que le ha pasado a ese país, pero los cárteles están operando y matando a 250 o 300 mil personas en nuestro país cada año», dijo.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que solicitó al canciller Juan Ramón de la Fuente que pudiera una reunión con Marco Rubio, luego de las declaraciones de Trump.

Con información de Latin Us