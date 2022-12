Twitter prohíbe a usuarios publicar vínculos que dirijan a Facebook e Instagram

AP– Los usuarios de Twitter ya no podrán publicar vínculos hacia sitios deredes sociales rivales, incluidas las que la compañía describió el domingo como “plataformas prohibidas”: Facebook, Instagram y Mastodon.

Es la maniobra más reciente por parte del nuevo propietario de Twitter, Elon Musk, para reprimir ciertos discursos después de que canceló una cuenta en Twitter la semana pasada que rastreaba sus vuelos en su jet privado.

“Sabemos que muchos de nuestros usuarios podrían estar activos en otras plataformas de redes sociales; sin embargo, de aquí en adelante, Twitter ya no permitirá la promoción gratuita en Twitter de plataformas específicas de redes sociales”, manifestó la empresa en un comunicado.

Las plataformas prohibidas incluyen sitios web de gran popularidad, como Facebook e Instagram, y los nuevos rivales Mastodon, Tribel, Nostr, Post y Truth Social, propiedad del expresidente Donald Trump. Twitter no dio explicaciones de por qué su lista negra incluía a esos siete sitios web, pero no a otros como Parler, TikTok y LinkedIn.

Twitter también está prohibiendo las promociones de plataformas de gestión de enlaces como Linktree, que algunas personas utilizan para mostrar dónde pueden ser halladas en distintas redes sociales y otros sitios web.

Previamente, Twitter actuó contra uno de los rivales, Mastodon, después de que su cuenta principal en Twitter tuiteó acerca de la controversia de @ElonJet la semana pasada.

Mastodon ha crecido rápidamente en las últimas semanas, posicionándose como una alternativa para los usuarios de Twitter que están descontentos con los cambios que Musk le ha implementado desde que adquirió la compañía por 44 mil millones de dólares a fines de octubre y comenzó a reinstarlar cuentas que habían infringido las normas de los directivos previos contra los discursos de odio y otras agresiones.

Algunos usuarios de Twitter han incluido vínculos a su nuevo perfil en Mastodon y alentaron a sus seguidores a hallarlos allí. Eso ha sido prohibido en Twitter, al igual que los intentos por evadir las restricciones, tales como escribir “instagram dot com” y un nombre de usuario en lugar de un vínculo directo a un sitio web.

Instagram y Meta, la empresa matriz de Facebook, no respondieron el domingo a una solicitud de comentarios.

Musk clausuró permanentemente la cuenta @ElonJet el miércoles, y luego modificó las normas de Twitter para prohibir compartir la ubicación actual de otra persona sin su consentimiento. Luego arremetió contra los periodistas que estaban escribiendo sobre la cuenta que rastreaba el avión, la cual aún puede ser hallada en otros sitios, incluidos Mastodon, Facebook, Instagram y Truth Social, alegando que estaban difundiendo “en esencia coordenadas para cometer un asesinato”.

La semana pasada Twitter suspendió las cuentas de varios periodistas que cubren a la red social y a Musk, entre ellos reporteros que trabajan para The New York Times, Washington Post, CNN, Voice of America y otras publicaciones. Muchas de esas cuentas fueron restauradas tras un sondeo que el propio Musk llevó a cabo.

Sally Buzbee, directora de The Washington Post, declaró en un comunicado el domingo que la “suspensión arbitraria de otro periodista del Post socava aún más la afirmación de Elon Musk de que pretende operar Twitter como una plataforma dedicada a la libertad de expresión”.

“Una vez más, la suspensión ocurrió sin advertencia, trámite ni explicación, en esta ocasión mientras nuestra reportera sólo buscaba comentarios de Musk para una historia”, declaró Buzbee. “A los periodistas del Post se les deberían de reactivar sus cuentas de inmediato, sin condiciones arbitrarias”.

Para el domingo a mediodía, la cuenta de Lorenz ya estaba funcionando de nuevo, y el tuit que ella pensaba había provocado su suspensión seguía publicado.

