Turistas hallan información confidencial de la reunión entre Trump y Putin en hotel cerca de la base militar de Alaska

EFE.- Turistas de un hotel cercano a la base militar de Alaska donde se reunieron este viernes los presidentes estadounidense, Donald Trump, y ruso, Vladimir Putin, encontraron documentos confidenciales de la Oficina de Protocolo de la Casa Blanca que habrían sido olvidados en una impresora de la instalación.

Las ocho páginas, según reporta la emisora NPR, fueron encontradas alrededor de las 9:00 de la mañana del 15 de agosto, horas antes de la cumbre, y contienen ubicaciones precisas y los horarios del programa de la cumbre, además de números de teléfono de funcionarios gubernamentales.

Tres huéspedes del Hotel Captain Cook, a unos 20 minutos de la base Elmendorf-Richardson en Anchorage, encontraron los documentos en el centro de negocios de la instalación turística y tomaron fotos de su contenido, a las que EFE tuvo acceso.