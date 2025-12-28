26.1 C
San Luis Potosí
MUNDO

Trump y Zelenski inician reunión para lograr la paz en Ucrania

By Agencias
103
Reunión entre Donald Trump y Volodimir Zelenski. Captura de pantalla
domingo, diciembre 28, 2025

Trump recibió en su residencia de Mar-a-lago al presidente Zelenski, a fin de lograr un acuerdo de paz para Ucrania

La reunión entre el presidente de EE.UU., Donald Trump, y su homólogo de Ucrania, Volodímir Zelenski, inició con un apretón de mano a la entrada de Mar-a-Lago, la residencia de Trump en Palm Beach, Florida, donde se realiza el encuentro.

“Creo que tendremos una muy buena reunión hoy”, dijo Trump, que discutirá con Zelenski la propuesta de paz impulsada por Washington para poner fin a la guerra con Rusia, que en febrero cumplirá cuatro años.

Trump indicó además que tiene previsto llamar al presidente de Rusia, Vladímir Putin, después de la reunión, señaló el New York Times.

El presidente de EE.UU. habló con Putin previo al encuentro con Zelenski y aseguró que fue una conversación telefónica “muy productiva”.

Con información de EFE

