Trump sugiere que Irán está detrás de sus intentos de asesinato

Donald Trump, expresidente de Estados Unidos y candidato republicano a la Casa Blanca, dijo hoy que Irán podría estar detrás de los dos intentos de asesinato que ha sufrido en los últimos meses, y sugirió que el FBI no se está tomando en serio la investigación.

El FBI ha informado sobre ataques informáticos de ‘hackers’ iraníes en contra de la campaña republicano pero no ha detectado pruebas de que exista una relación entre Irán y los dos intentos de magnicidio en contra del expresidente.

Trump, quien suele acusar a la Administración de Joe Biden de perseguirlo judicialmente, sugirió que no se puede confirmar la responsabilidad de Irán en los intentos de magnicidio porque el FBI no ha logrado todavía acceder a los mensajes encriptados de los agresores.

TRUMP: "We are under threat. I have been threatened very directly by Iran. […] If you do any attacks on former presidents or candidates for president, your country gets blown to smithereens." pic.twitter.com/HHc1ZcuMH1

