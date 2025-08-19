18.2 C
San Luis Potosí
Trump pausó la reunión con Zelenski y los líderes europeos para llamar a Putin, según CNN

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (i), espera a su homólogo de de Ucrania, Volodímir Zelenski, antes de su reunión con líderes europeos en la Casa Blanca en Washington (EE.UU.). EFE/EPA/YURI GRIPAS / POOL
martes, agosto 19, 2025

Trump pausó este lunes su reunión con Zelenski y líderes europeos en la Casa Blanca para hablar por teléfono con Putin, informó CNN

El presidente estadounidense, Donald Trump, pausó este lunes la reunión mantenida con su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, y varios líderes europeos en la Casa Blanca para hablar por teléfono con el presidente ruso, Vladímir Putin, y comunicarle lo que todos ellos debatieron hoy en Washington, según adelantó la cadena de televisión CNN.

Una fuente cercana al asunto citada por CNN confirmó una información radiada primero por el tabloide alemán, Bild, y aseguró también que los líderes europeos no estuvieron presentes durante la conversación que el presidente estadounidense mantuvo con su homólogo ruso.

La Casa Blanca ha confirmado que la reunión entre los líderes europeos ha concluido, aunque se desconoce por el momento si las negociaciones van a continuar hoy o no.

A su vez, otras fuentes citadas por CNN indicaron que autoridades militares estadounidenses y europeas estarían, cada una por su lado, discutiendo detalles sobre las llamadas garantías de seguridad para Ucrania.

Trump insistió hoy en que Putin ya le aseguró en su encuentro de la semana pasada en Alaska que Rusia “aceptaría garantías de seguridad para Ucrania” y hoy subrayó que gran parte del peso de ese contingente que se desplegaría en suelo ucraniano para evitar nuevas invasiones rusas recaería sobre los socios europeos.

Tanto Trump como Zelenski se mostraron hoy abiertos a que ambos se reúnan próximamente en un encuentro trilateral con Putin para tratar de negociar un acuerdo de paz.

El presidente estadounidense insistió a su vez en que hoy era necesario debatir el “intercambio de territorios”, una propuesta lanzada por el presidente ruso Vladímir Putin y que implicaría que Ucrania tendría que ceder a Rusia la soberanía de regiones como Donetsk y Lugansk.

Sin embargo, Kiev ha dicho que considera intolerable este posible intercambio y que técnicamente resulta además inconstitucional, de acuerdo a la Carta Magna ucraniana.

Los líderes que se han reunido hoy con Trump para mostrar su apoyo a la postura de Ucrania son el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, los presidentes de Francia y Finlandia, Emmanuel Macron y Alexander Stubb, los primeros ministros de Reino Unido e Italia, Keir Starmer y Giorgia Meloni, y el canciller alemán, Friedrich Merz.

Con información de EFE.

