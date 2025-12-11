Trump lanza sitio para tramitar la Visa Dorada: ¿Cuánto cuesta y qué requisitos tiene?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio a conocer el sitio web para llevar a cabo los trámites correspondientes para tramitar la denominada Visa Dorada, que tiene como objetivo obtener la residencia en la Unión Americana.

Por medio de su cuenta en Truth social, el mandatario estadounidense dio a conocer la llamada Trump Gold Card, que permite a extranjeros con dinero obtener residencia rápida a cambio de una inversión significativa en el país.

“¡LA TARJETA DORADA TRUMP DEL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS YA ESTÁ AQUÍ! Un camino directo a la ciudadanía para todas las personas calificadas y verificadas. ¡MUY EMOCIONANTE! Nuestras Grandes Empresas Estadounidenses por fin pueden conservar su invaluable talento”, apuntó en su mensaje.

Trump firmó en septiembre pasado una orden ejecutiva parac crear este nuevo documento dirigido a extranjeros altamente especializados y con gran respaldo financiero.

“Este programa creará una nueva vía para la obtención de visados, dirigida a extranjeros con habilidades extraordinarias que estén dispuestos a contribuir a Estados Unidos mediante el pago de un millón de dólares al Tesoro estadounidense, o bien con dos millones si una empresa patrocina a dicho individuo”, explicó en su momento el secretario de Comercio, Howard Lutnick.

Esto “les permitirá acceder a un trámite de visado acelerado como parte de este nuevo programa de la tarjeta dorada”, añadió el secretario de Comercio, que aseguró que hasta ahora EE.UU. ha estado recibiendo inmigrantes que se situaban profesionalmente “por debajo del promedio estadounidense”.

El documento puede tramitarse a través del sitio web trumpcard.gov .

¿Cuáles son los requisitos para la Visa Dorada de Trump?

La Visa Dorada contempla los siguientes requisitos:

Una cuota de 15 mil dólares (unos 272 mil pesos mexicanos).

El gobierno, por medio del Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. (DHS en inglés), investigará los antecedentes de quien la solicita.

Una contribución de un millón de dólares (aproximadamente 18 millones de pesos mexicanos).

Además, existe una Trump Card Platino también para personas físicas, la cual permite obtener exenciones fiscales por un periodo limitado.

También existe una Trump Card” para empresas con los siguientes requisitos:

Cuota de 15 mil dólares.

Investigación de antecedentes.

Una contribución de dos millones de dólares por empleado.

“Una vez que un solicitante sea aprobado, una Tarjeta Dorada Trump estará disponible para su uso en los 50 estados y territorios”, se lee en el sitio web dado a conocer por el mandatario estadounidense.

Con información de López-Dóriga Digital