Trump habría ordenado al Ejército de EE.UU. atacar a cárteles extranjeros, revela The New York Times

El diario The New York Times aseveró que el presidente de EE.UU., Donald Trump, firmó una directiva al Pentágono para comenzar a usar la fuerza militar contra ciertos cárteles de la droga en América Latina y que considera como organizaciones terroristas.

En la nota publicada este viernes 8 de agosto de 2025, se indicó que la orden proporciona “una base oficial para la posibilidad de realizar operaciones militares directas en el mar y en suelo extranjero contra los cárteles”.

La decisión de incorporar a las fuerzas armadas estadounidenses a la lucha es la medida más agresiva hasta la fecha en la creciente campaña del gobierno contra los cárteles”, se lee en la publicación

Se recalcó que militares de Estados Unidos han comenzado a elaborar opciones sobre cómo los militares podrían perseguir a dichos grupos del crimen organizado.

El diario estadounidense enfatizó que “ordenar a las fuerzas armadas que combatan el tráfico ilícito también plantea cuestiones legales, como si se consideraría ‘asesinato’ si fuerzas estadounidenses, actuando al margen de un conflicto armado autorizado por el Congreso, mataran a civiles, incluso a presuntos delincuentes, que no representan una amenaza inminente”.

Anna Kelly, portavoz de la Casa Blanca, señaló al medio que “la principal prioridad del presidente Trump es proteger la patria, razón por la cual tomó la audaz decisión de designar a varios cárteles y bandas como organizaciones terroristas extranjeras”, indica el Times.

El Departamento de Defensa de los Estados Unidos no realizó comentarios sobre la información del diario.

En la nota también se detalló que el Gobierno de EE.UU. habría intensificado los vuelos secretos con drones sobre México para buscar laboratorios de fentanilo.

“La CIA no ha recibido autorización para usar drones con fines letales, y las autoridades no prevén emplear esa opción. Por ahora, los agentes de la CIA en México transmiten la información recopilada por los drones a las autoridades mexicanas”, indicó.

“Además de los esfuerzos de la CIA, el Comando Norte del ejército estadounidense también ha ampliado su vigilancia fronteriza. Sin embargo, a diferencia de la agencia de espionaje, el ejército estadounidense no está invadiendo el espacio aéreo mexicano”, se recalcó.

En febrero, Estados Unidos designó como grupos terroristas a seis cárteles mexicanos, además de la banda venezolana del Tren de Aragua y la pandilla salvadoreña Mara Salvatrucha (MS-13).

Las organizaciones delictivas mexicanas que recibieron dicha designación fueron el de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación (CJNG), Noreste, del Golfo, Nueva Familia Michoacana y Cárteles Unidos.

Se apuntó que estos grupos del crimen organizado constituían “una amenaza a la seguridad nacional más allá de la que plantea el crimen organizado tradicional”.

Con información de López-Dóriga Digita