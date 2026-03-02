11.7 C
San Luis Potosí
Trump habla con Israel, Baréin y Emiratos Árabes Unidos tras nuevos ataques de Irán

lunes, marzo 2, 2026

El país asiático ha prometido vengar la muerte del ayatolá Alí Jameneí «con una fuerza que nunca antes han experimentado»

EFE.- El presidente de Estados UnidosDonald Trump, habló este domingo con los líderes de Israel, Baréin y Emiratos Árabes Unidos (EAU) después de los nuevos ataques de Irán en respuesta al operativo conjunto que acabó con la muerte de su líder, el ayatolá Alí Jameneí.

Según informó la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, el mandatario mantuvo contactos con los líderes de estos países, algunos de los aliados de Estados Unidos en la región donde tiene bases militares.

Desde que Estados Unidos. e Israel iniciaran la bautizada como operación Furia Épica contra Irán, ese país ha respondido con ataques contra Israel, en Tel Aviv y Jerusalén, y otros países de la zona como EAU, Qatar, Baréin y Kuwait.

Trump está monitoreando el operativo desde su residencia privada de Mar-a-Lago, en Florida, pero esta tarde regresará a Washington.

Irán ha prometido vengar la muerte del ayatolá y ha asegurado que golpeará a Estados Unidos e Israel «con una fuerza que nunca antes han experimentado».

El mandatario estadounidense, por su parte, ha anunciado la destrucción de nueve buques de guerra iraníes y ha avanzado que seguirán hasta hundir el resto de la Marina iraní.

Sin embargo, afirmó que está dispuesto a negociar con el nuevo liderazgo de Irán, después de que los nuevos responsables, según dijo, hayan manifestado su voluntad por hablar con él.

Con información de Latin Us

