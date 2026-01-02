Trump e Irán intercambian amenazas por las protestas económicas en las que han muerto siete personas

AP.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y altos funcionarios iraníes intercambiaron amenazas el viernes mientras las crecientes protestas económicas se extendían por algunas zonas de la República Islámica, elevando aún más la tensión entre Washington y Teherán desde que el Pentágono bombardeó instalaciones nucleares de Irán en junio.

Trump escribió primero un mensaje en su plataforma Truth Social en el que advirtió a Irán de que si «mata violentamente a manifestantes pacíficos», Estados Unidos «acudirá a su rescate«. Al menos siete personas han fallecido hasta el momento en la violencia que rodea a las movilizaciones, provocadas en parte por el colapso de la moneda iraní, el rial.

«Estamos listos y preparados para actuar», escribió Trump, sin dar más detalles.

Poco después, Ali Larijani, expresidente del Parlamento que funge como secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, aseveró en la red social X que Israel y Estados Unidos estaban avivando las protestas. No ofreció evidencias que respaldasen una acusación repetida por las autoridades iraníes durante los años de protestas que sacudieron el país.

“Trump debería saber que la intervención de Estados Unidos en el problema interno se traduce en caos en toda la región y en la destrucción de los intereses estadounidenses”, escribió Larijani en X, una plataforma bloqueada por el gobierno iraní. Estados Unidos debería saber que Trump inició el intervencionismo, agregó señalando que «Deberían cuidar de sus propios soldados«.

Las declaraciones de Larijani podrían referirse a la amplia presencia militar de la Casa Blanca en la región. Irán atacó en junio la Base Aérea de Al Udeid, en Qatar, después del operativo estadounidense contra tres instalaciones nucleares durante la guerra de 12 días de Israel contra la República Islámica.

Ali Shamkhani, asesor del líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jamenei, que se desempeñó como secretario del Consejo durante años, advirtió que «cualquier mano intervencionista que se acerque demasiado a la seguridad de Irán será cortada».

«El pueblo de Irán conoce bien la experiencia de ‘ser rescatado’ por los estadounidenses: desde Irak y Afganistán hasta Gaza», agregó en X.

Las protestas actuales, en su sexto día, son las más concurridas desde 2022, cuando la muerte de Mahsa Amini, de 22 años, mientras estaba detenida por la policía desencadenó movilizaciones a nivel nacional. Pero estas manifestaciones no se han extendido aún por todo el país y ni han sido tan intensas como las que rodearon la muerte de Amini, que fue arrestada por no llevar su hijab, o pañuelo, al gusto de las autoridades.

El gobierno civil iraní, bajo el mando del presidente reformista Masoud Pezeshkian, ha tratado de mostrar su intención de negociar con los manifestantes. Pero Pezeshkian ha reconocido que no puede hacer mucho, ya que la moneda, el rial, se ha depreciado rápidamente y un dólar cuesta ahora alrededor de 1.4 millones de riales. Este fue el germen de las primeras movilizaciones.

En las protestas, que tienen su origen en cuestiones económicas, se han incluido consignas contra la teocracia iraní.

Meses después de la guerra, Irán dijo que ya no enriquecía uranio en ninguna planta del país, en un intento de indicar a Occidente que sigue abierto a posibles negociaciones acerca de su programa atómico a cambio del alivio de las sanciones. Pero estas conversaciones no han ocurrido aún, ya que Trump y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, han advertido a Teherán que no reconstruya su programa atómico.

Con información de Latin Us