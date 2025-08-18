20.6 C
MUNDO

Trump dice que Zelenski puede acabar guerra “casi de inmediato”

By Agencias
75
Composición de imágenes del presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski y su homólogo estadounidense, Donald Trump. Fotos de EFE
lunes, agosto 18, 2025

Se espera que en las reuniones del lunes en la Casa Blanca, los focos de discusión sean las exigencias de Rusia sobre la entrega de territorios y las garantías de seguridad para Ucrania

El presidente de Estados UnidosDonald Trump, dijo este domingo que su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, con el que se reunirá mañana en la Casa Blanca, puede acabar la guerra con Rusia “casi de inmediato” si descarta a Crimea y a la OTAN.

Zelenski “puede terminar la guerra con Rusia casi de inmediato, si quiere, o puede seguir luchando” dijo Trump en su plataforma Truth Social, si Ucrania desiste de “recuperar” Crimea y de “entrar en la OTAN“, y finalizó con la frase “algunas cosas nunca cambian”.

Recuerden cómo empezó. No recuperar la Crimea dada por Obama (sic) (hace 12 años, sin un solo disparo) y no entrar a la OTAN por parte de Ucrania“, escribió el mandatario estadounidense.

Trump también aludió a la jornada de reuniones de mañana con los líderes europeos que acompañarán a Zelenski y aseguró que es un “gran día en la Casa Blanca“, que nunca ha recibido a tantos a la vez y que es un “honor para Estados Unidos“.

Tras la cumbre de Trump con el mandatario ruso, Vladímir Putin, el pasado viernes en Alaska (EE.UU.), el estadounidense abogó por un acuerdo de paz directo entre los dos países en conflicto, al relegar el alto al fuego inicial que exigía para Rusia y que sigue reclamando Zelenski.

Se espera que en las reuniones de mañana en la Casa Blanca, los focos de discusión sean las exigencias de Rusia sobre la entrega de territorios y las garantías de seguridad para Ucrania.

Viajarán a Washington la presidenta de la Comisión EuropeaUrsula von der Leyen; el secretario general de la OTANMark Rütte; los presidentes de Francia y Finlandia, Emmanuel Macron y Alexander Stubb, respectivamente; y los jefes de Gobierno de Alemania, Reino Unido e Italia, en su orden: Friedrich MerzKeir Starmer y Giorgia Meloni.

Con información de EFE

