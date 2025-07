Trump dice estar decepcionado con Putin pero que no ha “terminado” con él

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo a la cadena BBC estar decepcionado con el presidente ruso, Vladímir Putin, pero recalcó que aún no ha “terminado” con él, al hablar acerca de los esfuerzos para alcanzar un acuerdo sobre Ucrania.

“Estoy decepcionado con él, pero no he terminado con él. Pero estoy decepcionado”, insistió Trump en unas declaraciones por teléfono después de anunciar planes para enviar armas a Ucrania y advertir sobre la imposición de severos aranceles a Rusia si no se llega a un pacto de alto el fuego en 50 días.

Al ser cuestionado sobre cómo Trump lograría que Putin detuviera el derramamiento de sangre en Ucrania, el presidente estadounidense respondió: “Estamos trabajando en ello”.

“Tendremos una gran conversación. Diré: ‘Eso está bien, creo que estamos cerca de lograrlo (por el acuerdo)’, y entonces derribará un edificio en Kiev”, agregó Trump sobre la actitud del presidente ruso.

Rusia ha intensificado sus ataques con drones y misiles contra ciudades ucranianas en las últimas semanas.

Asimismo, Trump mencionó a la OTAN y admitió que ya no la considera una alianza obsoleta, como anteriormente había opinado, y cree en la defensa colectiva porque significa que los países más pequeños pueden defenderse de los más grandes.

Las palabras de Trump marcan un cambio de tono con Putin, al que se había intentado acercar cuando asumió el poder el 20 de enero pasado, con el objetivo de lograr un acuerdo que ponga fin a la guerra de Ucrania.

Cuando el presidente estadounidense anunció en abril una batería de sanciones para buena parte del mundo, excluyó a Rusia al justificar que sobre ese país ya pesan muchas sanciones financieras.

El punto de inflexión se produjo el pasado 3 de julio durante una llamada entre ambos líderes en la que Putin le comunicó a Trump que no desistirá de sus objetivos en Ucrania, lo que enfureció al mandatario estadounidense.

Con información de EFE