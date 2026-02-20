Trump da un ultimátum a Irán mientras se agota el tiempo para un acuerdo nuclear

AP.- Irán llevó a cabo ejercicios militares anuales con Rusia el jueves, y un segundo portaaviones estadounidenses se acercaba a Medio Oriente, mientras Washington y Teherán aseguran estar preparados para la guerra si las negociaciones sobre el programa nuclear iraní no prosperan.

El presidente estadounidense Donald Trump dijo el jueves que cree que de 10 a 15 días es “tiempo suficiente” para que Irán llegue a un acuerdo.

Pero las conversaciones llevan años estancadas, y Teherán se niega a conversar sobre las exigencias más amplias de Estados Unidos e Israel de que reduzca su programa de misiles y rompa lazos con milicias armadas.

Las conversaciones indirectas de las últimas semanas lograron pocos avances visibles, y una o ambas partes podrían estar ganando tiempo para los preparativos finales de guerra.

El gobierno de Irán es más vulnerable que nunca, tras 12 días de ataques israelíes y estadounidenses contra sus instalaciones nucleares y militares el año pasado, así como por las protestas masivas de enero que fueron reprimidas violentamente.

En una carta al Consejo de Seguridad de la ONU el jueves, Amir Saeid Iravani, el embajador iraní ante Naciones Unidas, dijo que aunque Irán no busca “tensión ni guerra y no iniciará una guerra”, cualquier agresión de Estados Unidos será respondida “de manera decisiva y proporcional”.

“En tales circunstancias, todas las bases, instalaciones y activos de la fuerza hostil en la región constituirían objetivos legítimos en el contexto de la respuesta defensiva de Irán”, advirtió Iravani.

Esta semana, Teherán también realizó maniobras que incluyeron fuego real en el estrecho de Ormuz, la angosta entrada al golfo Pérsico por la que pasó una quinta parte del petróleo que se comercializa en el mundo.

Las tensiones van en aumento dentro de Irán mientras se realizan ceremonias en honor de los manifestantes fallecidos, 40 días después de que murieran a manos de fuerzas de seguridad. En algunas de esas reuniones se escucharon gritos contra el gobierno a pesar de las amenazas de las autoridades.

Trump vuelve a amenazar a Irán

Los movimientos de más buques de guerra y aviones estadounidenses, y los portaaviones Gerald R. Ford cerca de la desembocadura del mar Mediterráneo, no garantizan un ataque de Estados Unidos a Irán, pero sí le dan a Trump la capacidad de llevar a cabo si así lo decide.

Hasta ahora, Trump ha evitado atacar a la República Islámica tras fijar como líneas rojas la muerte de manifestantes pacíficos y las ejecuciones masivas ordenadas por Teherán, y volvió a entablar las conversaciones nucleares que se interrumpieron por la guerra en junio.

Irán aceptó redactar una propuesta por escrito para abordar las preocupaciones estadounidenses planteadas durante las conversaciones nucleares indirectas de esta semana en Ginebra, según un alto funcionario estadounidense que no estaba autorizado a hacer comentarios públicos y habló a condición de guardar el anonimato.

El funcionario dijo que altos funcionarios de seguridad nacional se reunieron el miércoles para hablar sobre Irán y fueron informados de que se prevé que las “fuerzas completas” necesarias para llevar a cabo una posible acción militar estén listas para mediados de marzo. El funcionario no proporcionó un plazo para cuándo se espera que Teherán entregue su respuesta escrita.

«Con los años se ha demostrado que no es fácil llegar a un acuerdo significativo con Irán, y tenemos que llegar a un acuerdo significativo. Si no, suceden cosas malas», expresó Trump el jueves.

Mientras se incrementa la presencia militar de Estados Unidos en la región, un alto funcionario de un gobierno regional indicó que le ha recalcado a funcionarios iraníes en conversaciones privadas que Trump ha demostrado que su retórica debe tomarse al pie de la letra, y que va en serio con su amenaza de llevar a cabo un ataque si Irán no ofrece concesiones adecuadas.

El funcionario, que habló a condición de guardar el anonimato para tratar conversaciones diplomáticas delicadas, indicó que le ha aconsejado a los iraníes que miren la forma en que Trump ha manejado otros asuntos internacionales y saquen lecciones sobre cómo deben avanzar.

Indicó también que le ha planteado al gobierno de Trump que podría obtener concesiones de Irán a corto plazo si se centra en cuestiones nucleares y deja para más adelante la presión sobre Teherán para que reduzca su programa de misiles balísticos y su apoyo a milicias aliadas.

El funcionario también advirtió que, si Trump ordena un ataque limitado destinado a presionar a Irán, ello podría resultar contraproducente y llevar al líder supremo Ali Jamenei a retirarse a Teherán de las conversaciones.

Creciente preocupación internacional

El primer ministro polaco Donald Tusk instó a los ciudadanos de su país a salir de Irán de inmediato, ya que “en unas pocas, una docena, o incluso unas pocas horas, la posibilidad de evacuación quedará descartada”. No dio más detalles, y la embajada de Polonia en Teherán no parecía estar reduciendo su personal.

El ejército alemán dijo que trasladó “una veintena de personal que no es crucial para la misión” de una base en el norte de Irak debido a la situación actual en la región, y en línea con las acciones de sus socios.

Señaló que algunos soldados permanecen en el terreno para ayudar a mantener en funcionamiento el campamento multinacional en Irbil, donde entrenan a fuerzas iraquíes.

“Esta semana, otros 50 aviones de combate estadounidenses —F-35, F-22 y F-16— fueron enviados a la región, complementando los cientos desplegados en bases en los Estados árabes del golfo Pérsico”, escribió el centro de estudios Soufan Center, con sede en Nueva York. “Los despliegues refuerzan la amenaza de Trump —reiterada casi a diario— de proceder con una gran campaña aérea y de misiles contra el régimen si fracasan las conversaciones”.

Irán realiza maniobras con Rusia

Fuerzas iraníes y marinos rusos realizaron a cabo ejercicios anuales en el golfo de Omán y el océano Índico con el objetivo de “mejorar la coordinación operativa, así como el intercambio de experiencias militares”, informó la agencia noticiosa estatal iraní IRNA.

Imágenes difundidas posteriormente por Irán mostraron a miembros de las fuerzas especiales navales de la Guardia Revolucionaria —un cuerpo paramilitar iraní— abordando un buque en el ejercicio. Se cree que esas fuerzas han sido utilizadas en el pasado para apoderarse de embarcaciones en rutas internacionales clave.

Irán también emitió un aviso a los pilotos en la región sobre disparos de cohetes, lo que deja entrever que planeaban lanzar misiles antibuque durante el ejercicio.

Mientras tanto, datos de seguimiento mostraron que el portaaviones Ford estaba el miércoles al mediodía frente a la costa de Marruecos, en el océano Atlántico, lo que significa que podría pasar por Gibraltar y posiblemente posicionarse en el Mediterráneo oriental junto con los destructores de misiles teledirigidos que lo acompañan.

Probablemente tomaría más de una semana para que el Ford llegue frente a la costa de Irán.

Netanyahu le advierte a Irán

Israel está haciendo sus propios preparativos ante posibles ataques con misiles iraníes en respuesta a cualquier acción de Estados Unidos.

“Estamos preparados para cualquier escenario”, dijo el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu el jueves, y advirtió que, si Irán ataca a Israel, “experimentarán una respuesta que ni siquiera pueden imaginar”.

Netanyahu, quien se reunió con Trump la semana pasada, desde hace tiempo ha presionado para que Washington adopte medidas más duras contra Irán, y dice que cualquier acuerdo no sólo debe poner fin a su programa nuclear, sino frenar su arsenal de misiles y obligarlo a cortar lazos con grupos de milicianos como Hamás y Hezbollah.

Irán ha dicho que las conversaciones actuales sólo deben centrarse en su programa nuclear, y que no ha estado enriqueciendo uranio desde los ataques estadounidenses e israelíes del verano pasado.

Trump declaró en ese momento que los ataques habían “aniquilado” las instalaciones nucleares iraníes, pero el daño exacto se desconoce, ya que Teherán ha impedido la entrada de inspectores internacionales.

Irán siempre ha insistido en que su programa nuclear es pacífico, mientras que Estados Unidos y otros sospechan que su propósito es desarrollar armas con el tiempo. Se cree ampliamente que Israel sí tiene armas nucleares, pero no lo ha confirmado ni lo ha negado.

Con información de Latin Us