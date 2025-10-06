16.4 C
Trump confirma otro ataque a barco en el Caribe

By Agencias
87
Foto de archivo del presidente de EE.UU., Donald Trump. EFE/WILL OLIVER / POOL
lunes, octubre 6, 2025

Trump dijo que los ataques a los botes que transportan droga han sido tan exitosos que ya “no quedan embarcaciones” en esa zona del Caribe

Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos ejecutaron otro ataque contra una embarcación que se desplazaba en el Caribe la víspera en la noche, confirmó este domingo el presidente estadounidense, Donald Trump, quien sugirió que su país podría pronto trasladar sus operaciones antinarcóticos del mar a la tierra.

En su discurso de celebración del 250º aniversario de la Armada de Estados Unidos, en la Estación Naval de NorfolkVirginia, el mandatario dijo que los ataques a los botes que transportan droga han sido tan exitosos que ya “no quedan embarcaciones” en esa zona del Caribe.

En las últimas semanas, la Armada ha apoyado nuestra misión de eliminar por completo a los terroristas de los carteles… Ya no encontramos ninguna. Ni siquiera botes de pesca, ya nadie quiere entrar al agua”, subrayó.

En su discurso, el mandatario se refirió al más reciente ataque que habría ocurrido el sábado en la noche, sin dar pormenores. Al ser preguntado por la prensa a su regreso a la Casa Blanca dijo: “Mi gente le dará esos detalles”.

Trump también advirtió que al no encontrar traficantes de droga en el mar “ahora tendremos que empezar a buscar por tierra porque se verán obligados a hacerlo”, con lo que eleva la tensión desatada frente a las costas de Venezuela.

El viernes pasado, el Pentágono informó de otro ataque militar en el Caribe contra embarcaciones que supuestamente transportaban droga, lo que marcaba el cuarto operativo desde principios de septiembre.

Cada uno de esos botes es el responsable de la muerte de 25 mil estadounidenses y familias, y cuando lo miras desde este punto de vista, lo que estamos haciendo es un acto de bondad”, remarcó el mandatario frente a las tropas.

Al menos veintiún personas han muerto en los ataques hasta el momento, según funcionarios estadounidenses.

Con información de EFE

