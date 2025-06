Trump, cinco meses después: promesas rotas, tensiones crecientes y una geopolítica fuera de control

La conclusión es clara y preocupante: Trump ha regresado al poder en un mundo más incierto, polarizado y peligroso que el que dejó en 2021. Pero, lejos de aportar claridad, certidumbre y seguridad, su estilo errático e impredecible de liderazgo en estos cinco meses ha contribuido a amplificar la confusión estratégica y la inestabilidad internacional. Si no redefine pronto sus prioridades y actúa con mayor responsabilidad y visión global, su segundo mandato corre el riesgo de pasar a la historia no por restaurar la grandeza de Estados Unidos, sino por acelerar su declive como potencia global confiable. El peligro es que EE. UU. pase de ser la “nación imprescindible” —como la llamaba la ex secretaria de Estado Madeleine Albright— a convertirse en la nación impredecible.