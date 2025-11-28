13.3 C
San Luis Potosí
Trump avisa que “empezará a detener” el avance de narcotraficantes de Venezuela por tierra

By Agencias
72
EFE/EPA/NATHAN HOWARD / POOL
viernes, noviembre 28, 2025

Trump destacó los operativos en el Caribe y el Pacífico, donde EE.UU. ha destruido más de 20 lanchas vinculadas al narcotráfico

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, avisó este jueves que las Fuerzas Armadas “empezarán muy pronto” a “detener” a los “narcotraficantes de Venezuela” por tierra, al considerar que ya han sido un éxito las operaciones militares en el mar.

“Probablemente, han notado que las personas ya no quieren entregar (las drogas) por mar, y empezaremos a detenerlos por tierra. Además, por tierra es más fácil, pero eso va a comenzar muy pronto. Les advertimos de que dejaran de enviar veneno a nuestro país”, declaró Trump en una llamada de Acción de Gracias con militares.

El mandatario, quien no detalló en qué consistirían las acciones en tierra, destacó desde Florida los ataques en el Caribe y en el Pacífico, donde las fuerzas estadounidenses han matado a más de 80 personas al destruir más de 20 lanchas supuestamente ligadas al narcotráfico, en su mayoría de Venezuela, desde el 1 de septiembre.

“En semanas recientes, ustedes han estado trabajando para detener a los narcotraficantes de Venezuela, de los que hay muchos. Por supuesto, ya no hay muchos viniendo por mar”, dijo el presidente a los elementos del Ejército

El jefe de Estado justificó los bombardeos al señalar que los supuestos narcotraficantes de Venezuela “están mandando su veneno a Estados Unidos, donde matan a miles de personas al año”

“Pero vamos a encargarnos de la situación. Ya estamos haciendo un montón. Casi la hemos detenido. Ya hemos detenido el 85 % (del flujo) por mar”, indicó.

Sus declaraciones ocurren en medio de la creciente tensión entre Venezuela y Estados Unidos, que desde el 16 de noviembre desplegó en el Caribe el USS Gerald R. Ford, su mayor portaaviones, y el lunes declaró como terrorista a una organización que llama Cartel de los Soles y que vincula con el gobernante venezolano, Nicolás Maduro.

Aun así, Trump ha insistido antes que él no ha decidido aún bombardear infraestructura en Venezuela o atacar a Maduro, con quien “podría hablar para salvar muchas vidas”, según expresó el martes, una conversación que sería “bienvenida, de acuerdo con el fiscal general venezolano, Tarek William Saab.

Aviones bombarderos estadounidenses B-52H realizaron el lunes demostraciones en el Caribe, según reveló este miércoles la Fuerza Aérea de EE.UU.

Con información de EFE.

