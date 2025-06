La decisión de Trump, que durante la campaña criticó una y otra vez el apoyo estadounidense a Ucrania en su guerra para repeler la invasión rusa, puede poner ahora en peligro a los soldados estadounidenses desplegados en Oriente Próximo. A medida que el presidente sonaba más amenazador contra Irán, el régimen insistía en que en caso de ataque tomaría represalias contra las bases estadounidenses en la región.

La decisión del presidente también puede encontrar críticas incluso dentro de su partido, donde parte de la base trumpista, de ideología aislacionista, se había declarado contraria a una intervención militar estadounidense en Irán.

“La guerra con Irán no es América Primero (el eslogan del movimiento trumpista). Es América lo Último. Golpear las instalaciones nucleares era una cortina de humo (israelí) diseñada para arrastrar a Estados Unidos como un participante activo en la guerra. Trump dice que quiere una ‘victoria total’. Y sin embargo, una victoria así no es posible en este caso -solo el desastre”, apunta el analista Jon Hoffman, del think tank Cato Institute, de ideología libertaria.