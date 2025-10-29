19 C
San Luis Potosí
type here...
MUNDO

Trump aplaza la imposición de aranceles de Estados Unidos a México

By Agencias
90
Créditos: Reuters
miércoles, octubre 29, 2025
spot_img

Desde el Air Force One, el presidente estadounidense afirmó que no continuará con la amenaza de imponer aranceles a productos mexicanos de exportación a partir del 1 de noviembre

El presidente de Estados UnidosDonald Trump, aseguró que aplazará la imposición de aranceles de su gobierno a México gracias al trabajo que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha realizado recientemente.

«Me gusta la extensión con México porque nos está yendo muy bien con ella (con Sheinbaum). Recibimos muchos aranceles. Están pagando mucho dinero», detalló el presidente estadounidense.

La declaración fue brindada por el mandatario desde el Air Force One, cuando Trump detalló que no continuará con la amenaza de imponer aranceles a productos mexicanos de exportación a partir del 1 de noviembre.

El mandatario también hizo mención del regreso a Estados Unidos de distintas empresas de vehículos que se encontraban en territorio nacional.

“Muchas compañías automotrices se están mudando de México a Estados Unidos. Hace mucho tiempo que se llevaron a nuestras compañías automotrices”, comentó.

Las declaraciones se producen mientras ambos países buscan resolver fricciones comerciales derivadas de medidas sanitarias, ambientales y regulatorias impuestas en los últimos meses, en el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y en medio de las tensiones que existen entre los gobiernos estadounidense y canadiense al respecto.

Las tensiones arancelarias se han incrementado desde que Trump asumió el poder el 20 de enero pasado, con gravámenes a sectores como el acero, aluminio y automotriz, impuestos a México y a gran parte de los países a nivel mundial.

Con información de Latinus

Artículo anterior
Departamento de Transporte de EU revoca aprobación de 13 rutas de aerolíneas mexicanas y cancela todos los vuelos desde el AIFA
Artículo siguiente
Israel bombardea la ciudad de Gaza a pesar del alto al fuego gestionado por Trump
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.