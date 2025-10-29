Trump aplaza la imposición de aranceles de Estados Unidos a México

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que aplazará la imposición de aranceles de su gobierno a México gracias al trabajo que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha realizado recientemente.

«Me gusta la extensión con México porque nos está yendo muy bien con ella (con Sheinbaum). Recibimos muchos aranceles. Están pagando mucho dinero», detalló el presidente estadounidense.

La declaración fue brindada por el mandatario desde el Air Force One, cuando Trump detalló que no continuará con la amenaza de imponer aranceles a productos mexicanos de exportación a partir del 1 de noviembre.

El mandatario también hizo mención del regreso a Estados Unidos de distintas empresas de vehículos que se encontraban en territorio nacional.

“Muchas compañías automotrices se están mudando de México a Estados Unidos. Hace mucho tiempo que se llevaron a nuestras compañías automotrices”, comentó.

Las declaraciones se producen mientras ambos países buscan resolver fricciones comerciales derivadas de medidas sanitarias, ambientales y regulatorias impuestas en los últimos meses, en el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y en medio de las tensiones que existen entre los gobiernos estadounidense y canadiense al respecto.

Las tensiones arancelarias se han incrementado desde que Trump asumió el poder el 20 de enero pasado, con gravámenes a sectores como el acero, aluminio y automotriz, impuestos a México y a gran parte de los países a nivel mundial.

Con información de Latinus