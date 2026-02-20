Trump anuncia que mantiene los aranceles de seguridad nacional e impondrá uno global del 10% adicional a los existentes pese a decisión de la Corte Suprema

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que los aranceles de seguridad nacional seguirán en vigor y adelantó que este viernes firmará una orden para imponer un gravamen global del 10% encima de los ya existentes.

La decisión de Trump se da después de que la Corte Suprema declarara que el mandatario se extralimitó en los poderes de emergencia invocados para imponer gran parte de sus gravámenes a los socios comerciales del país norteamericano.

«Este era un caso importante para mí, más como símbolo de seguridad económica y nacional», dijo Trump en una conferencia de prensa después de que sólo tres ministros respaldaran los gravámenes.

El 10% adicional se aplicará en virtud del artículo 122 de la Ley de Comercio de 1974 que otorga al mandatario el poder de imponer restricciones temporales de importación de hasta el 15%; y tendrá una duración de cinco meses, dijo el presidente.

«Con efecto inmediato, todos los aranceles de seguridad nacional en virtud del artículo 232 y los aranceles existentes en virtud del artículo 301, que ya están en vigor, se mantendrán plenamente y seguirán surtiendo pleno efecto. Hoy firmaré una orden para imponer un arancel global del 10 % en virtud del artículo 122, que se sumará a los aranceles normales que ya se aplican», declaró.

El mandatario también dijo que bajo el artículo 301 iniciará investigaciones para proteger a Estados Unidos de las prácticas comerciales desleales de otros países y empresas.

Trump sostuvo que dispone de métodos aún más contundentes en materia de aranceles comerciales después de que la Corte Suprema de Estados Unidos rechazó sus gravámenes globales generalizados.

«La buena noticia es que existen métodos, prácticas, leyes y facultades, reconocidos por todo el Tribunal en esta terrible decisión, y también reconocidos por el Congreso, al que hacen referencia, que son incluso más poderosos que los aranceles de la IEEPA», afirmó.

Trump arremete contra la Corte Suprema

El presidente dijo estar «profundamente decepcionado» y calificó como «decisión terrible» el fallo de la Corte Suprema y advirtió que en su «opinión, el tribunal ha sido influido por intereses extranjeros y por un movimiento político que es mucho más pequeño de lo que la gente podría imaginar».

El fallo de la Corte Suprema establece que el Gobierno estadounidense no tiene facultades inherentes en tiempos de paz para imponer aranceles con base a la Ley de Poderes de Emergencia Económica Internacional (IEEPA) de 1977 invocada por Trump como pilar de su guerra comercial.

Según el mandatario, los países que «han estado estafando» a Estados Unidos «durante años están eufóricos» tras el dictamen, que podría significar el reembolso de unos 240 mil millones recaudados por Washington por los llamados «gravámenes recíprocos» anunciados en abril de 2025, entre otras medidas.

«Me avergüenza la actitud de ciertos miembros de la Corte, absolutamente me avergüenza que no tengan el valor de hacer lo que es correcto para nuestro país», dijo el presidente desde la Casa Blanca.

El republicano agradeció a los jueces discrepantes, Samuel Alito, Clarence Thomas y Brett Kavanaugh, los magistrados más conservadores de los 9 que componen el Supremo, por «su fuerza, sabiduría y amor» a su país. «Al leer las opiniones de disenso, nadie puede argumentar en contra», añadió.

Con información de EFE y Reuters