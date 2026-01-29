23.2 C
Trump anuncia la reapertura del espacio aéreo de Venezuela a partir de este jueves

Créditos: Reuters
jueves, enero 29, 2026

El presidente estadounidense señaló que recientemente habló con Delcy Rodríguez para informarle sobre esta medida

EFE.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves que las conexiones comerciales aéreas con Venezuela «se abrirán muy pronto» y ordenó, tras una conversación con Delcy Rodríguez, presidenta encargada del país, que el proceso comience hoy mismo.

«Acabo de hablar con la presidenta de Venezuela y le informé que vamos a abrir todo el espacio aéreo comercial sobre Venezuela», garantizó el mandatario durante una reunión con su gabinete en la Casa Blanca.

Trump afirmó que le había dado «instrucciones a Sean Duffy (secretario de Transporte) y a todos los demás involucrados, incluyendo a los militares, para que, a más tardar al final del día de hoy, el espacio aéreo sobre Venezuela esté abierto y para que los aviones puedan volar a Venezuela».

El pasado noviembre, antes de la operación militar que este mes depuso a Nicolás Maduro, Trump lanzó un mensaje advirtiendo que el espacio aéreo del país sudamericano permanecería cerrado en su totalidad.

Un día después de la detención de Maduro y su esposa Cilia Flores, el 4 de enero, la Agencia de Seguridad Aérea de Estados Unidos (FAA en sus siglas en inglés) emitió un nuevo aviso sobre la situación «potencialmente peligrosa» en la región de Maiquetía «a todas las altitudes debido a la actividad militar en Venezuela o sus alrededores».

La última aerolínea estadounidense que operó conexiones entre Estados Unidos y Venezuela fue American Airlines, que suspendió todas sus enlaces aéreos comerciales en el año 2019, cuando ambos países rompieron finalmente sus frágiles relaciones diplomáticas.

Trump mencionó hoy a la comunidad venezolana en Doral, Miami, donde se concentra la mayor parte de la diáspora venezolana en Estados Unidos y aseguró que está «muy emocionada» por la noticia.

Con información de Latin Us

