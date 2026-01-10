17.9 C
MUNDO

Trump anticipa encuentro “fenomenal” con Petro y apuesta por un giro en la relación con Colombia

By Agencias
102
Créditos: Reuters
sábado, enero 10, 2026

El mandatario colombiano volverá en febrero a Estados Unidos luego de que en septiembre de 2025 le retiraran la visa tras declaraciones realizadas en Nueva York

EFE.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo es viernes que su futura reunión en la Casa Blanca con el mandatario colombiano, Gustavo Petro, saldrá «fenomenal».

El comentario del mandatario surgió cuando caminaba rumbo al helicóptero presidencial en su ruta hacia Florida, donde pasará el fin de semana, cuando un periodista le preguntó que pasaría si su encuentro con el líder colombiano saliera mal.

El republicano se ha mostrado optimista sobre su futuro encuentro con Petro en la Casa Blanca a principios de febrero y agregó que la llamada telefónica que sostuvieron esta semana fue «realmente buena».

Trump dijo que en el pasado Petro ha sido «muy hostil» con él y con Estados Unidos pero que está dispuesto ha reconciliarse, como asegura que ha hecho en ocasiones anteriores con otros personajes.

La reunión prevista para febrero entre ambos mandatarios enmarca un giro en la relación entre ambas naciones que ha transcurrido entre tensión, debido principalmente a que el republicano ha acusado en reiteradas ocasiones a Petro, sin pruebas, de ser un supuesto líder del narcotráfico.

Por su parte, Colombia fue de los países que más fuerte criticó el actuar militar de Estados Unidos en Venezuela el 3 de enero durante la captura del presidente, Nicolás Maduro, calificando el acto ante la Organización de Estados Americanos (OEA) como una amenaza «para la soberanía de la región».

Petro volverá en febrero a Estados Unidos luego de que en septiembre de 2025 Trump le retirara la visa posterior a su actuación en la Asamblea General de Naciones Unidas (ONU), donde el colombiano criticó fuertemente las políticas del republicano e incluso se sumó a una manifestación en favor de Gaza en las calles de Nueva York.

Con información de Latin Us

