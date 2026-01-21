Trump advierte que “muy pronto” comenzarán ataques por tierra en contra de los cárteles de la droga

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este martes que comenzarán “muy pronto” los ataques por tierra en contra de los cárteles de la droga, como parte de las acciones de su gobierno para frenar el narcotráfico.

Durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca —al cumplirse un año de su regreso a la presidencia—, el mandatario destacó la designación de los cárteles de la droga mexicanos y de otras naciones de Latinoamérica como organizaciones terroristas.

“Ahora, muy pronto, vamos a atacar las drogas que entran por tierra. Sabemos exactamente de dónde vienen”, advirtió Donald Trump.

El presidente afirmó que su gobierno “casi ha eliminado” la entrada de narcóticos a Estados Unidos por vía marítima, debido a los operativos en aguas del Caribe y el Pacífico en contra de lanchas y embarcaciones presuntamente relacionadas con los cárteles, desde el pasado mes de septiembre.

“Han visto lo que hemos hecho en el agua. Estamos empezando a hacer eso en tierra. La tierra es mucho más fácil, en realidad. (…) Así que cuando lo haces en tierra, ellos no se van al agua. Nadie se está metiendo en el negocio de las lanchas ahora mismo”, comentó.

Trump ya había insistido con el comienzo de operaciones por tierra para detener a los cárteles de la droga, esto durante una entrevista con Fox News el 8 de enero, en la cual reiteró que México está controlado por estos grupos criminales.

«Ahora vamos a empezar a atacar por tierra en lo que respecta a los cárteles. Los cárteles están controlando México, es muy triste ver lo que le ha pasado a ese país, pero los cárteles están operando y matando a 250 o 300 mil personas en nuestro país cada año», dijo.

Posteriormente, el Departamento de Estado exigió al gobierno mexicano “resultados concretos y verificables para desmantelar las redes narcoterroristas”, en el marco de una conversación entre su titular Marco Rubio y el canciller Juan Ramón de la Fuente.

Con información de Latin Us