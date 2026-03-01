Trump advierte que los bombardeos en Irán continuarán «durante toda la semana o mientras sea necesario»

El presidente Donald Trump advirtió este sábado que continuarán los bombardeos en Irán toda la semana, luego de asegurar que el líder supremo de ese país, el ayatolá Ali Jameneí, murió tras los ataques conjuntos efectuados por Estados Unidos e Israel.

A través de Truth Social, el mandatario señaló que en las incursiones aéreas también murieron otros líderes del régimen iraní. Al mismo tiempo hizo un llamado a los ciudadanos para “recuperar su país”.

“Nos informan que muchos de sus miembros del IRGC (Guardia Revolucionaria), militares y otras fuerzas de seguridad y policía, ya no quieren luchar y están buscando que les otorguemos inmunidad. Como dije anoche: ¡Ahora pueden tener inmunidad, más tarde sólo recibirán la muerte!”, expresó.

De acuerdo con el mandatario, la Guardia Revolucionaria y la policía pueden trabajar “para devolverle al país la grandeza que merece”, ya que, según Trump, Irán en un día ha sido “prácticamente destruida”.

“Sin embargo, los bombardeos intensos y de precisión continuarán sin interrupción durante toda la semana o el tiempo que sea necesario para alcanzar nuestro objetivo de ¡paz en todo el medio oriente y, de hecho, en el mundo!», señaló.

Estados Unidos e Israel lanzaron este sábado un ataque a gran escala contra Irán, que respondió con el lanzamiento de misiles hacia territorio israelí y contra bases militares estadounidenses en la región.

Por su parte, Israel anunció ya que la operación conjunta «Furia Épica» ha matado a siete altos cargos del régimen iraní, incluyendo el ministro de Defensa, Aziz Nasirzadeh, y el comandante de la Guardia Revolucionaria, Mohamed Pakpur.

Cuando Trump anunció de madrugada el ataque indicó que la principal meta era la de derrocar al régimen de los ayatolás, que gobierna en Irán desde 1979.

Con información de EFE.