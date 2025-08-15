Trump adelanta que “no negociará por Ucrania” con Putin

Previo a su encuentro con Vladimir Putin, el presidente Donald Trump precisó que no negociará por Ucrania.

Previo a emprender el viaje hacia Anchorage, Alaska, el mandatario estadounidense publicó en Truth Social que “Mucho está en juego”, mientras que durante su vuelo declaró:

No estoy aquí para negociar por Ucrania. Estoy aquí para hacer que se sienten a la mesa.”

Trump ha dicho que quiere una segunda cita “muy pronto” que incluya también al presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, si su conversación con Putin marcha bien.

Preguntado sobre si EE.UU. ofrecería garantías de seguridad a Kiev ante un eventual acuerdo de paz con Moscú, Trump contestó con un “quizás” y agregó que en ese caso este respaldo sería en conjunto con las naciones europeas, pero “no en la forma de la OTAN”.

Creo que algo va a salir de esta reunión (con Putin). Noté que está trayendo a muchos empresarios de Rusia, y eso está bien. Me gusta, porque quieren hacer negocios, pero no haremos negocios hasta que resolvamos lo peor”, dijo el mandatario, quien reiteró que si su homólogo ruso no se compromete con la paz en Ucrania podría enfrentarse a aún más sanciones económicas.

Trump y Putin se reunirán en la base militar Elmendorf-Richardson de la ciudad de Anchorage, en el territorio estadounidense de Alaska que fue parte de Rusia hasta 1867.

El enclave militar es uno de los puestos más importantes para vigilar y contrarrestar a Rusia en el Ártico.

El mandatario estadounidense ha rebajado las expectativas de este primer encuentro entre los dos líderes desde 2019, después de reconocer que obtener la paz en Ucrania “era algo más difícil de lo que pensaba”, tras prometer antes de llegar a la Casa Blanca en enero que lo lograría en 24 horas.

Trump espera conseguir, al menos, un alto al fuego que abra la puerta a un acuerdo de paz en el que participe el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.

Con información de EFE