«Trabajamos bien juntos»: Trump cancela segunda ola de ataques en Venezuela ante cooperación del gobierno de Delcy Rodríguez

By Agencias
Créditos: Reuters
viernes, enero 9, 2026

El mandatario destacó que la administración de la presidenta interina liberó a presos políticos como señal de búsqueda de paz tras la operación militar estadounidense en Caracas

Reuters.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que canceló una segunda oleada de ataques contra Venezuela, ante la cooperación del país sudamericano.

El mandatario afirmó que Venezuela está liberando a muchos presos políticos como señal de «búsqueda de la paz», tras la dramática operación militar estadounidense de la semana pasada en la que fue capturado el líder chavista Nicolás Maduro.

«Es un gesto muy importante e inteligente. Estados Unidos y Venezuela están trabajando bien juntos, sobre todo en lo que se refiere a la reconstrucción, en una forma mucho mayor, mejor y más moderna, de su infraestructura de petróleo y gas», dijo Trump en la plataforma de Truth Social.

«Debido a esta cooperación, he cancelado la previamente esperada segunda ola de ataques, que parece que no será necesaria, sin embargo, todos los barcos permanecerán en su lugar por razones de seguridad y protección», agregó.

Los comentarios los hizo horas después de afirmar en una entrevista en el programa «Hannity» de Fox News que la líder opositora venezolana María Corina Machado viajará a Washington la próxima semana, tras haber descartado previamente la idea de trabajar con ella, diciendo que «no tiene el apoyo dentro o el respeto dentro del país».

El presidente republicano, sin embargo, señaló el miércoles a The New York Times que Estados Unidos se está «llevando muy bien» con el gobierno venezolano, encabezado por la presidenta interina Delcy Rodríguez.

Durante la entrevista en Fox News, Trump también dijo que se reunirá con ejecutivos petroleros en la Casa Blanca este viernes y que las compañías gastarían al menos 100 mil millones de dólares en Caracas, algo que repitió en su mensaje de Truth Social.

Con información de Latin Us

