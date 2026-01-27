Tormenta invernal dejará un frío extremo esta noche en EU; suman 30 muertos

AP- Muchas personas en Estados Unidos enfrentaron otra noche de temperaturas bajo cero y sin electricidad después de que una colosal tormenta invernal arrojara más nieve el lunes en el noreste del país y mantuviera partes del sur cubiertas de hielo.

Se reportaron al menos 30 muertes en estados afectados por el frío extremo

Las intensas nevadas —se registraron más de 30 centímetros a lo largo de una franja de 2 mil 100 kilómetros desde Arkansas hasta Nueva Inglaterra— paralizaron el tráfico, obligaron a cancelar vuelos y provocaron el cierre de escuelas en distintos puntos del país.

El Servicio Meteorológico Nacional informó que áreas al norte de Pittsburgh recibieron hasta 50 centímetros de nieve, y enfrentaban sensaciones térmicas de hasta 31 grados bajo cero (25 grados Fahrenheit bajo cero) desde el lunes por la noche hasta el martes.

El frío intenso que azota a dos terceras partes de Estados Unidos no cesará pronto. El servicio meteorológico anunciado el lunes que se prevé que la llegada de una nueva corriente de aire del Ártico mantenga las temperaturas gélidas en lugares que ya están cubiertos de nieve y hielo.

Además, los meteorólogos advierten la posibilidad de que otra tormenta invernal pueda azotar partes de la costa este del país el fin de semana.

El aumento en el número de muertes incluyó a dos personas que fueron atropelladas por barredoras de nieve en Massachusetts y Ohio, accidentes de trineo que mataron a adolescentes en Arkansas y Texas, y una mujer cuyo cuerpo fue encontrado cubierto de nieve por policías con perros después de que fue vista por última vez mientras salía de un bar en Kansas.

En la ciudad de Nueva York, las autoridades informaron que ocho personas fueron encontradas sin vida a la intemperie a lo largo del fin de semana.

Cientos de millas sin electricidad

Había más de 560 mil cortes de energía en la nación el lunes por la noche, según el portal poweroutage.com. La mayoría se registraron en el sur, donde las ráfagas de lluvia helada del fin de semana hicieron que las ramas de los árboles y las líneas eléctricas cedieran ante el peso, lo que provocó apagones en el norte de Mississippi y partes de Tennessee.

Las autoridades advirtieron que podría tomar días restablecer el servicio eléctrico.

En Mississippi, las autoridades llevaban catres, mantas, agua embotellada y generadores a toda prisa con el fin de abastecer estaciones para calentarse en las zonas más afectadas tras la peor tormenta de hielo del estado desde 1994.

Al menos 14 viviendas, un negocio y 20 caminos públicos sufrieron daños importantes, dijo el gobernador Tate Reeves el lunes por la noche.

La Universidad de Mississippi, donde la mayoría de los estudiantes estaban sin luz el lunes, canceló las clases para el resto de la semana mientras su campus de Oxford seguía cubierto de hielo.

La alcaldesa de Oxford, Robyn Tannehill, publicó en redes sociales que se habían caído tantos árboles, ramas y cables que “parece que pasó un tornado por cada calle”.

La caída de un par de grandes ramas dañó el nuevo garaje del agente inmobiliario Tim Phillips, rompió una de sus ventanas y dejó sin servicio eléctrico a su vivienda en Oxford.

“Es una de esas cosas para las que intentas prepararte”, comentó Phillips, “pero esta fue simplemente increíble”.

Más de 12 mil vuelos fueron demorados o cancelados el lunes a nivel nacional, de acuerdo con el portal de rastreo de vuelos vueloaware.com.

El día anterior, el 45% de los vuelos del país fueron cancelados, lo que lo convirtió en el día con más cancelaciones desde la pandemia de Covid-19, según la empresa Cirium de análisis de aviación.

El impacto se extendió mucho más allá del alcance de la tormenta porque importantes centros como el Aeropuerto Internacional de Dallas-Fort Worth fueron golpeados por la tormenta, dejando aviones y tripulaciones varados.

En la región de Nueva Inglaterra, los pronósticos indicaban nevadas de ligeras a moderadas hasta el lunes por la noche.

La ciudad de Nueva York experimentó su día más nevado en años, en el que algunos barrios registraron entre 20 y 38 centímetros (8 a 15 pulgadas) de nieve.

Aunque las escuelas públicas cerraron, a unos 500 mil estudiantes se les indicó que se conectaran para tomar clases en línea. Los días de nieve en los que los alumnos se quedaron sin clases son cosa del pasado en Nueva York, el mayor sistema escolar público del país, después de que el aprendizaje remoto ganó terreno durante la pandemia de Covid-19.

Un frío intenso azota gran parte del país

Mientras tanto, a la tormenta le siguió un frío intenso. Comunidades de la región centro-norte, el sur y el noreste amanecieron con temperaturas bajo cero. Se pronosticó que los 48 estados contiguos registrarían su temperatura mínima promedio más baja, de -12 grados, desde enero de 2014.

En el área metropolitana de Nashville, Tennessee, miles de hogares y negocios recuperaron el servicio eléctrico, mientras que más de 146 mil personas aún no tenían electricidad el lunes por la noche después de dormir la víspera en medio de temperaturas bajo cero.

Muchos hoteles estuvieron al máximo de su capacidad durante la noche, alojando a residentes que escapaban de sus hogares oscuros y helados.

Alex Murray reservó una habitación de hotel en Nashville con el fin de asegurar que su familia tuviera a disposición un refrigerador que funcionara, pues necesitaban preservar la leche materna con la que alimentan a su hija de 6 meses.

Previendo una larga espera hasta que su casa recupere el suministro eléctrico, Murray planeaba extender su estadía en el hotel hasta el miércoles.

“Sé que hay muchas personas que podrían no poder encontrar un lugar o pagar por un lugar o algo así, o incluso viajar”, ??expresó Murray el lunes. “Así que fuimos realmente afortunados”.

La tormenta provoca decesos en varios estados

En Emporia, Kansas, los policías encontraron a una maestra de 28 años muerta en la nieve después de que se le vio salir de un bar sin su abrigo ni su teléfono.

La policía informó que barredoras de nieve atropellaron a dos personas en Norwood, Massachusetts, y Dayton, Ohio, las cuales murieron. Arkansas y Texas reportaron dos muertes cada uno.

La causa de los decesos de las ocho personas encontradas al aire libre en la ciudad de Nueva York, mientras las temperaturas se desplomaban entre el sábado y el lunes por la mañana, aún está bajo investigación.

Autoridades reportaron cuatro muertes en Tennessee, tres fallecimientos en Luisiana y Pensilvania; dos decesos en Mississippi, uno en Nueva Jersey, uno en Carolina del Sur y otro en Kentucky.

Con información de Latin Us