Tiroteo en Chicago deja cuatro muertos y catorce heridos

Cuatro personas murieron y otras 14 resultaron heridas en un tiroteo masivo que tuvo lugar en Chicago, informaron autoridades locales.

Los fallecidos son dos hombres y dos mujeres, mientras que tres de los heridos han sido hospitalizados y se encuentran en estado crítico, según fuentes de la policía de Chicago citadas por la cadena ABC News.

La mayor parte de las víctimas tienen entre 20 y 30 años.

El suceso tuvo lugar en el vecindario de River North, conocido por su animada vida nocturna, y comenzó cuando un vehículo se detuvo cerca de una discoteca y, al menos un hombre armado, comenzó a abrir fuego contra una multitud que se encontraba fuera del club.

Según los últimos datos de la ONG Gun Violence Archive, desde el inicio del año han fallecido en EE.UU. 7 mil 401 personas en incidentes con armas de fuego y 13 mil 288 han resultado heridas, mientras que se han producido 195 tiroteos masivos, un término que incluye un mínimo de cuatro personas heridas o fallecidas, sin contar al agresor.

((ADVERTENCIA: IMÁGENES FUERTES))

NEW VIDEO obtained by WGN Investigates shows the chaotic aftermath of mass shooting.

Police swarm the scene. Officers and witnesses tend to the injured on the ground. https://t.co/ITljL2oL1Y @WGNNews pic.twitter.com/o13gIVf1cx

— Ben Bradley (@BenBradleyTV) July 3, 2025