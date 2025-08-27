23.4 C
San Luis Potosí
MUNDO

Rusia y China realizan por primera vez una misión de patrullaje conjunto de submarinos

By Agencias
51
Créditos: EFE
miércoles, agosto 27, 2025

De acuerdo con el parte oficial, la travesía se realizó en la zona Asia-Pacífico, en los mares de Japón y los sumergibles regresaron a sus bases

EFE.- Rusia y China han efectuado por primera vez una misión de patrullaje conjunto de submarinos en la región Asia-Pacífico, informó este miércoles la Flota del Pacífico de la Armada rusa en su canal de Telegram.

«El submarino diésel-eléctrico ‘Vóljov’ de la Flota del Pacífico y un submarino de la Armada del Ejército Popular de Liberación de China emprendieron una travesía de patrullaje acordada en los mares del Japón y China Oriental. Tras cumplir las tareas de patrullaje conjunto, los submarinos se dirigieron a sus bases», se afirma en la nota de prensa.

La Flota del Pacífico indicó que el ‘Volkhov’ regresó este miércoles a su base en Vladivostok, el extremo oriente de Rusia, tras una travesía de más de 2 mil millas náuticas.

Durante su misión, el submarino, con una autonomía de navegación de 45 días y en servicio desde octubre de 2020, contó con el apoyo de la corbeta «Gromki» y el remolcador de rescate «Foti Krilov», de la Flota del Pacífico.

El patrullaje submarino conjunto comenzó a principios de agosto tras la finalización del ejercicio ruso-chino «Interacción Marítima – 2025» en aguas del mar del Japón.

Cabe recordar que la semana pasada, bombarderos estratégicos Tu-95MS de las Fuerzas Aeroespaciales rusas efectuaron una misión de patrullaje sobre aguas neutrales del mar de Japón, misión que duró seis horas.

«Portamisiles estratégicos de largo alcance Tu-95MS realizaron un vuelo en el espacio aéreo sobre aguas neutrales del mar de Japón», señaló Defensa.

Con información de Latinus

