Rusia empieza a perder la paciencia con Trump

Rusia empieza a perder la paciencia con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha acusado en dos ocasiones en cuestión de unos pocos días al jefe del Kremlin, Vladímir Putin, de poner en peligro el proceso de paz en Ucrania.

Trump aseguró primero el domingo que Putin “se ha vuelto completamente loco” y el martes le acusó de estar “jugando con fuego” al negarse a detener los bombardeos con drones y misiles contra Ucrania.

El expresidente ruso, Dmitri Medvédev, famoso por sus improperios y belicosidad en las redes sociales, fue el primero en responder a Trump.

“Respecto a las palabras de Trump sobre Putin ‘jugando con fuego’ y ‘realmente cosas malas’ ocurriendo con Rusia. Yo sólo conozco una cosa REALMENTE MALA: la III Guerra Mundial ¡Espero que Trump lo entienda!”, escribió en X.

Regarding Trump’s words about Putin “playing with fire” and “really bad things” happening to Russia. I only know of one REALLY BAD thing — WWIII.

I hope Trump understands this!

— Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) May 27, 2025