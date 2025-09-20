Rusia eleva más la tensión en flanco oriental de OTAN al violar espacio aéreo de Estonia

Rusia elevó este viernes aún más la tensión en el flanco oriental de la OTAN, al presuntamente violar con tres cazas el espacio aéreo de Estonia, una “provocación” que se produce diez días después de la incursión de 19 drones rusos en Polonia y seis jornadas después de que un vehículo aéreo no tripulado ruso se adentrara en Rumanía.

En paralelo, Polonia informó de que había detectado también este viernes dos cazas rusos sobre el mar Báltico, donde efectuaron un vuelo a baja altura en las inmediaciones de la plataforma de extracción de petróleo ‘Petrobaltic‘ y violaron su zona de seguridad, según la Guardia Fronteriza polaca.

El primer ministro estonio, Kristen Michal, convocó de inmediato un gabinete de seguridad y el Gobierno decidió, a propuesta del Ministerio de Exteriores, solicitar consultas en virtud del Artículo 4 del Tratado de la OTAN, que cualquier aliado puede invocar cuando vea amenazada su integridad territorial, independencia política o seguridad.

Consultas con los aliados

“Tal violación es completamente inaceptable y la respuesta de la OTAN a cualquier provocación debe ser unida y firme. Consideramos esencial consultar con nuestros aliados para garantizar una evaluación compartida de la situación y acordar nuestros próximos pasos. Toda la Alianza se toma este incidente en serio”, señaló Michal en un comunicado.

Desde la creación de la Alianza Atlántica en 1948, el Artículo 4 ha sido invocado en ocho ocasiones, la última vez el pasado día 10 tras la violación de los drones rusos del espacio aéreo polaco, lo que obligó a la OTAN a derribar por primera vez vehículos aéreos no tripulados en territorio aliado.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, conversó tras el incidente con Michal para analizar lo ocurrido.

Los tres cazas rusos MiG-31 entraron el viernes por la mañana en el espacio aéreo del país báltico y permanecieron casi 12 minutos sobre la isla de Vaindloo, en el golfo de Finlandia, lo que obligó a aviones de la patrulla aérea de la OTAN a intervenir.

Sobre el golfo de Finlandia fueron interceptadas por cazas finlandeses y una vez dentro del espacio aéreo estonio, cazas F-35 de la Fuerza Aérea italiana de la Patrulla Aérea del Báltico de la OTAN desplegados en la base aérea estonia de Ämari se hicieron cargo y escoltaron a las aeronaves rusas fuera del espacio aéreo estonio.

Según el primer ministro estonio, lo ocurrido fue “un acto tan provocador” por parte de Rusia que demuestra que la guerra del Kremlin en Ucrania no avanza según lo planeado.

“El objetivo es desviar la atención y la ayuda a Ucrania, obligando a los países de la OTAN a centrarse más en la defensa de sus propios territorios”, afirmó Michal.

Provocaciones cada vez más frecuentes

El ministro de Exteriores de Estonia, Margus Tsahkna, que convocó de inmediato al encargado de negocios de la embajada de Rusia en Tallin, recalcó que Estonia no se enfrentará sola a tales violaciones, “cada vez más frecuentes” en el flanco oriental de la OTAN.

Por su parte, el ministro de Defensa, Hanno Pevkur, calificó la violación del espacio aéreo estonio de “absolutamente inaceptable”.

“Rusia continúa su guerra en Ucrania y actúa con creciente agresividad hacia Estonia y hacia todo el flanco oriental de la OTAN, como también ilustran los recientes acontecimientos en Polonia y Rumanía”, sostuvo.

La última “provocación” de Rusia se produce de hecho en medio de una serie de recientes violaciones del espacio aéreo por parte de Rusia en países de la OTAN, recordó el Gobierno estonio, que recalcó que además de las incursiones de drones en Polonia y Rumanía, también fueron encontrados recientemente restos de un dron kamikaze ruso en la costa occidental de Letonia.

Este nuevo incidente en Estonia subraya, según Pevkur, la importancia de la recientemente lanzada operación de vigilancia de la OTAN, ‘Centinela Oriental’, que debe fortalecer la defensa aérea aliada en todo el flanco oriental.

La presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, prometió que la Unión Europea (UE) responderá “con determinación” a “cada provocación” de Rusia, en tanto que la jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas, afirmó que Rusia “se está volviendo cada vez más peligrosa” y que es necesario “detenerla”.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, denunció una “sistemática campaña” de Rusia contra Europa, la OTAN y Occidente, y pidió “unidad y firmeza”.

El ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, destacó que se trata de una “violación inaceptable”.

Rusia niega que sus cazas hayan violado el espacio aéreo de Estonia

El Ministerio de Defensa de Rusia negó esta noche que sus cazas violaran el espacio aéreo de Estonia, tal y como lo denunció el viernes Tallin, que invocó el Artículo 4 del Tratado de la OTAN para efectuar consultas con los aliados.

“El 19 de septiembre, tres cazas MiG-31 realizaron un vuelo programado desde Karelia (en la frontera con Finlandia) a un aeródromo de Kaliningrado”, señala la nota castrense en la que se sostiene que ninguno de los aparatos se desvió de su ruta durante esa misión.

Según el comunicado, todo el vuelo se efectuó “conforme a un estricto cumplimiento de las normas internacionales” y “no violó las fronteras de otros estados”.

“Durante el vuelo, las aeronaves no se desviaron de su ruta ni violaron el espacio aéreo de Estonia”, insistieron los militares rusos.

El trayecto de los MiG pasaba sobre aguas neutrales del mar Báltico, a más de tres kilómetros de la isla de Vaindlo, concluyó Defensa.

Estonia denunció previamente la violación de su espacio aéreo por tres cazas rusos, que, según Tallin, permanecieron durante 12 minutos en el aire sobre la isla de Vaindlo, en el golfo de Finlandia, lo que obligó a aviones de patrulla aérea de la OTAN a intervenir.

Con información de EFE.