Rusia admite que las negociaciones de paz con Ucrania están en pausa; dice seguir abierta al diálogo

EFE.- El Kremlin admitió hoy que hay una «pausa» en las negociaciones de paz con Ucrania, pero recalcó que los canales de comunicación continúan abiertos.

«Se puede hablar de una pausa», dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria al contestar a una pregunta sobre si el proceso de reuniones con Kyiv se ha estancado.

Al mismo tiempo, subrayó que «hay canales de comunicación abiertos» que pueden emplear los negociadores rusos.