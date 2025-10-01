Restricciones de Trump a visados podrían trasladar más empleos estadounidenses a India

Reuters.- La ofensiva de Donald Trump contra los visados H-1B acelerará el traslado de trabajos esenciales de las empresas estadounidenses a India, lo que impulsará el crecimiento de los centros de capacidad global (CCG) que gestionan operaciones que van desde las finanzas hasta la investigación y el desarrollo, afirman economistas y expertos del sector.

La quinta economía mundial alberga 1700 CCG, más de la mitad del total mundial, y ha superado sus orígenes de apoyo tecnológico para convertirse en un centro de innovación de alto valor en áreas que van desde el diseño de salpicaderos para coches de lujo hasta el descubrimiento de fármacos.

Tendencias como la creciente adopción de la inteligencia artificial y el aumento de las restricciones a los visados están empujando a las empresas estadounidenses a rediseñar sus estrategias laborales, y los CCG de India están emergiendo como centros resistentes que combinan competencias globales con un fuerte liderazgo nacional.