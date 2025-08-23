Rechaza Israel declaración de hambruna en Gaza: la CIF “tergiversó sus reglas e ignoró sus propios criterios”

El Estado de Israel manifestó su rechazo a las conclusiones del último informe de la Clasificación Integrada de las Fases de Seguridad Alimentaria (CIF o IPC), que concluyó que la Franja de Gaza está en hambruna.

Por medio de una declaración, el Estado israelí denunció falta de neutralidad, problemas de transparencia informativa y graves fallas metodológicas que ponen en duda las aseveraciones de la CIF.

Resaltó que uno de los principales motivos para cuestionar el documento “es la información en la que se basa para obtener sus resultados, como lo son: datos parciales, fuentes poco transparentes, informes generados por la organización terrorista Hamás, uso de métodos de evaluación deficientes y el ignorar los datos de ayuda humanitaria proporcionados por entidades externas de la ONU como GHF (Gaza Humanitarian Foundation) y el sector privado”.

Los sesgos que expone este reporte son graves, además de que incumple con los estándares científicos requeridos, impuestos según los criterios propios del IPC para declarar una hambruna; en pocas palabras, en esta evaluación el órgano no sigue su propia metodología”, expuso.

Israel señaló que la CIF “tergiversó sus reglas e ignoró sus propios criterios para producir falsas acusaciones” y expuso que una de las normas para declarar hambruna se modificó para “facilitar” su aplicación

a la situación de Gaza.

El IPC cambió su propio estándar global, reduciendo el umbral del 30% al 15% solo para este informe, e ignorando totalmente su segundo criterio de tasa de mortalidad, únicamente para servir a la falsa campaña de Hamás“, manifestó.

El Estado de Israel aseguró: “No hay hambruna en Gaza”. Enfatizó que más de 100 mil camiones con ayuda han entrado desde el comienzo de la guerra.

En las últimas semanas una afluencia masiva de ayuda ha inundado la Franja con alimentos básicos, lo que ha provocado una fuerte caída en los precios de los alimentos, que se han desplomado en los mercados”, subrayó.

“Israel se toma en serio los desafíos humanitarios en Gaza y, a pesar de las amenazas de seguridad, trabaja para permitir el paso continuo de ayuda civil y su distribución a través de la ONU y organizaciones internacionales”, resaltó.

Con información de López-Dóriga Digital