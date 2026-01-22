21.3 C
Putin pone precio a Groenlandia: hasta los mil millones de dólares

By Agencias
El presidente de Rusia, Vladímir Putin, en una foto de archivo. EFE/EPA/RAMIL SITDIKOV/POOL
jueves, enero 22, 2026

Putin destacó que Rusia tiene experiencia histórica al respecto con la venta de Alaska, que EE.UU. compró en 1867 por 7.2 millones de dólares

El presidente ruso, Vladímir Putin, puso hoy precio a Groenlandia, isla ártica que Estados Unidos quiere comprar pese a la oposición danesa: entre 200 y mil millones de dólares.

“La superficie de Groenlandia es un poco mayor (que la de la península de Alaska que Rusia vendió a EE.UU. en el siglo XIX) (…) Eso quiere decir que si lo comparamos con el coste de la compra de Alaska por parte de EE.UU., el precio por Groenlandia serían unos, en torno a los 200-250 millones de dólares”, dijo durante una reunión del Consejo de Seguridad de Rusia, el segundo que convoca esta semana

“Si comparamos con los precios de entonces del oro, esa cifra sería mayor, seguramente cercana a los mil millones. Yo creo que Estados Unidos puede llegar a esa cifra”, añadió

Putin destacó que Rusia tiene experiencia histórica al respecto con la venta de Alaska, que Washington compró en 1867 al zar Alejandro II por 7.2 millones de dólares, a 4.73 dólares el kilómetro cuadrado (unos 158 millones al cambio actual, según el presidente ruso).

Además, recordó que Dinamarca siempre trató a Groenlandia como una colonia y de manera “bastante dura, por no decir cruel”, informa la agencia TASS.

Con todo, aseguró que ese asunto “no nos incumbe” y expresó su convencimiento de que Washington y Copenhague acabarán por llegar a un acuerdo.

Putin pone precio a Groenlandia: hasta los mil millones de dólares - 90ef7559680bf880940a840766b3f687920cee31w-1024x684
Fotografía que muestra este viernes la ciudad de Nuuk (Groenlandia). EFE/ Julio César Rivas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, adelantó este miércoles en Davos (Suiza) que Washington trabaja con la OTAN en un acuerdo sobre Groenlandia que “es realmente fantástico”.

Los altos funcionarios rusos se han abstenido de criticar la posible anexión de Groenlandia e incluso ha puesto en duda de que la isla sea parte de Dinamarca, con la esperanza de que Washington reconozca las conquistas territoriales rusas en Ucrania.

Putin aseguró en su momento que los planes de la actual Administración estadounidense de “anexionarse” Groenlandia no son “una ocurrencia disparatada” del actual inquilino de la Casa Blanca, sino que tienen “raíces históricas”.

Recordó que Washington ya intentó hacerse con la autonomía danesa y con Islandia en 1860, pero el Congreso no apoyó la moción. El presidente estadounidense Harry Truman también ofreció 100 millones en 1946.

Putin rememoró que cuando EE.UU. compró Alaska, la prensa estadounidense tachó la operación de “locura”. “Pero la adquisición de Alaska es probablemente vista ahora en Estados Unidos de otra forma, al igual que las acciones del presidente Andrew Johnson“, apuntó.

Con información de EFE.

