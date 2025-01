Principales desafíos para la administración de Trump en Medio Oriente

Por: Rodrigo Aguilar Benignos

Analista internacional y miembro del Consejo de Relaciones Exteriores de EE.UU.

Donald Trump, el futuro 47º presidente de los Estados Unidos, asumirá el cargo en menos de 20 días. Su enfoque principal está en los asuntos internos, especialmente en el crecimiento económico. Sin embargo, desde la Segunda Guerra Mundial, los asuntos de Medio Oriente han sido una prioridad para los gobiernos estadounidenses, y dada la actual inestabilidad en la región, la nueva administración no puede ignorar estos eventos.

Este artículo examina los desafíos que enfrenta la administración Trump en Medio Oriente en tres niveles: países, temas y prioridades.

Cuatro Países Claves

Los cuatro países clave que estarán en la agenda de Washington durante la presidencia de Trump son: Israel, Siria, Yemen e Irán.

Cuatro Temas Claves

Los cuatro temas críticos de Medio Oriente, clasificados por prioridad, incluyen: establecer un alto el fuego en el conflicto de Gaza, prevenir la inestabilidad potencial en Siria, suprimir a los hutíes en Yemen y evitar que Irán adquiera armas nucleares.

Conflicto en Gaza

Trump ha declarado oficialmente que la guerra de Gaza debe terminar antes del 20 de enero. En este conflicto, Israel ha matado a más de 40,000 palestinos en 15 meses para vengar la muerte de más de mil israelíes en un ataque de Hamas el 7 de octubre de 2023. Esta guerra ha resultado en uno de los eventos más trágicos del siglo XXI, con civiles—especialmente niños y mujeres palestinos—como las principales víctimas, como ocurre en muchos otros grandes conflictos. Si Estados Unidos no logra detener esta guerra, su autoridad y poder internacional se verán gravemente cuestionados.

Siria

En un artículo anterior, analizamos Siria y los posibles escenarios tras la caída del gobierno de Bashar al-Assad en detalle. El surgimiento de una guerra civil y el éxito de las fuerzas islamistas radicales que lograron derrocar a Assad no son resultados favorables para la administración Trump. Los objetivos que Estados Unidos persigue en Siria no están claros, pero una cosa es evidente: el futuro gobierno sirio no debe ser hostil hacia Israel y debe negar a Irán la oportunidad de mantener presencia en la región y apoyar fuerzas proxy que se oponen a Estados Unidos y buscan la destrucción de Israel. Cabe destacar que, en el último mes, el líder supremo de Irán ha amenazado cuatro veces con que Estados Unidos e Israel no pueden establecer un gobierno en Siria que debilite el frente de resistencia antiisraelí y antiestadounidense.

Yemen

El tercer tema significativo compartido por Estados Unidos e Israel en Medio Oriente es Yemen. Los hutíes, apoyados por Irán, estuvieron en guerra con Arabia Saudita durante varios años y recientemente han participado en conflictos aéreos y navales con Estados Unidos e Israel desde el inicio de la guerra en Gaza. Los hutíes son milicias que lograron movilizar al pueblo yemení tras la caída del presidente Ali Abdullah Saleh. A pesar de la pobreza y el hambre severos en el país, continúan manteniendo su gobierno sobre Yemen. Parece que Trump dará prioridad al derrocamiento de los hutíes y al establecimiento de un gobierno afín, debido a los intereses compartidos con Israel y Arabia Saudita.

Ambiciones Nucleares de Irán

La prioridad final para Estados Unidos bajo la administración de Trump es evitar que Irán adquiera una bomba nuclear. Este tema es tan crítico para la nueva administración que, hace unas semanas, The Wall Street Journal informó que el equipo de Trump está considerando operaciones para bombardear las instalaciones nucleares pacíficas de Irán si las negociaciones nucleares llegan a un punto muerto. Si Estados Unidos no logra llegar a un acuerdo con Irán, la estabilidad y seguridad en Medio Oriente se verán gravemente afectadas.

En el futuro, analizaremos cada uno de estos temas en más detalle.

EFE/López-Dóriga Digital