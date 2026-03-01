Presidente de Irán aparece en público por primera vez tras bombardeos de EE.UU. e Israel

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, apareció en público por primera vez después de las especulaciones sobre su estado tras los bombardeos de Estados Unidos e Israel, en los que murió el líder supremo, Ali Jameneí.

En una declaración en la televisión estatal, Pezeshkian ofreció sus condolencias a los iraníes por la muerte de Jameneí, lo que calificó como “una gran tragedia” para Irán.

El mandatario iraní confirmó también que, de acuerdo con el artículo 111 de la Constitución, el Consejo de Liderazgo, conformado por él; el jefe del Poder Judicial, Golam Hosein Mohseni Eyei, y Alireza Arafi, miembro del Consejo de Guardianes, ha iniciado hoy su labor.

Pezeshkian aseguró además que las Fuerzas Armadas continuarán con “firmeza” sus ataques contra bases estadounidenses en Medio Oriente, así como contra objetivos en Israel.

“Las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán están actuando y seguirán actuando con firmeza para destruir las bases de los enemigos, y los frustrarán como siempre”, afirmó.

Los bombardeos conjuntos de Israel y Estados Unidos contra Irán comenzaron el sábado por la mañana y han continuado este domingo con varias oleadas de ataques en Teherán.

Asesinato de Jameneí es una “declaración de guerra a los musulmanes”, dice Pezeshkian

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, dijo que el asesinato del líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jameneí, es una “declaración abierta de guerra contra los musulmanes” que legitima que Teherán se vengue de Israel y Estados Unidos.

“El asesinato del más alto cargo político de la República Islámica de Irán y destacado líder y autoridad religiosa del mundo chií, por parte del eje maldito estadounidense-sionista, se considera una declaración abierta de guerra contra los musulmanes, especialmente los chiíes en todos los rincones del mundo”, dijo Pezeshkian en un comunicado.

El mandatario iraní describió lo ocurrido como “la mayor prueba que enfrenta hoy el mundo islámico”, y justificó las represalias que ha adoptado Irán, con ataques a varios países de Medio Oriente, sobre todo a aquellos aliados de Estados Unidos donde la potencia occidental tiene bases militares.

“La República Islámica de Irán considera el ajuste de cuentas y la venganza contra los autores materiales e intelectuales de este crimen histórico como su deber y su derecho legítimo, y empleará todas sus capacidades para cumplir con esta gran responsabilidad y obligación”, recalcó Pezeshkian.

El presidente iraní ha asumido el liderazgo de la nación tras el asesinato de Jameneí y durante el “periodo de transición” necesario, dentro de un consejo formado también por el jefe del Poder Judicial iraní, Golamhosein Mohseni Eyei, y por un jurista del Consejo de los Guardianes, informó este domingo la agencia estatal IRNA.

Pezeshkian, en el poder desde julio de 2024, alabó el “liderazgo grande y divino” de Jameneí, que -dijo- se apoyó “en la voluntad, el voto y la opinión del pueblo”, que “otorgó dignidad y honor a la nación iraní y fue una espina en el ojo de los enemigos del Islam y de Irán”.

El hijo de Pezeshkian, Yousef, aseguró este sábado que los intentos de asesinar a su padre no habían tenido éxito y que se encontraba bien.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con golpear a Irán con “una fuerza nunca antes vista” si cumple su promesa de vengar la muerte de Jameneí con una ofensiva histórica contra EE.UU. e Israel.

Pese a esta amenaza, Irán continuó esta mañana atacando con diferentes andanadas de misiles a Israel, lo que provoca el sonido de las alarmas antiaéreas en ciudades como Tel Aviv o Jerusalén, además de explosiones a causa de las intercepciones en el cielo.

