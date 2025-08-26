Portugal vivió el incendio más devastador de su historia: hay cuatro muertos y más de 64 mil hectáreas destruidas

EFE.- Las llamas arrasaron más de 64 mil 400 hectáreas en la zona de Arganil, según cifras preliminares de la Autoridad Nacional de Emergencias y Protección Civil (ANEPC), convirtiéndose en uno de los mayores incendios registrados en la historia de Portugal.

Así lo confirmó una fuente de la ANEPC a EFE, quien añadió que no hay incendios de gravedad en curso este lunes, después de que el fin de semana se dieran por controlados los fuegos que seguían activos tras más de 20 días en los que las llamas arrasaron varias regiones del país.

«Seguimos con los bomberos, las fuerzas todavía en el terreno, tanto en Arganil, y en la zona de Piódão, como en Sabrosa, que fueron los mayores incendios de los últimos días; seguimos con un contingente todavía considerable», agregó la fuente.