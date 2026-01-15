11.3 C
San Luis Potosí
Ponen precio a Groenlandia: Estados Unidos podría comprar la isla por 700 mil mdd

By Agencias
105
Créditos: Reuters
jueves, enero 15, 2026

La estimación fue elaborada por académicos y exfuncionarios estadounidenses debido a la aspiración del republicano de adquirir el territorio, según NBC

EFE.- La compra de Groenlandia por parte de la administración del presidente estadounidense, Donald Trump, podría ascender a hasta los 700 mil millones de dólares, según un análisis de expertos reportado por la cadena NBC News.

La estimación fue elaborada por académicos y exfuncionarios estadounidenses debido a la aspiración de Trump de adquirir la isla ártica, un territorio autónomo danés, alegando motivos de seguridad nacional frente al avance de China y Rusia en el Ártico.

Las autoridades de Dinamarca y de Groenlandia descartaron que la isla esté a la venta, mientras que Trump no descarta el uso de la fuerza militar para controlar ese territorio, en el que viven 56 mil personas.

La estimación de 700 mil millones de dólares supone más de la mitad del presupuesto anual del Departamento de Guerra de Estados Unidos, detalló la NBC.

Otra opción sobre la mesa, según la misma cadena, sería un pacto de libre asociación con Groenlandia, como los que tiene Estados Unidos con las Islas Marshall o los Estados Federados de Micronesia, por el que Washington daría asistencia financiera a la isla a cambio de permitirle mayor presencia de seguridad en ese territorio.

La reunión celebrada este miércoles en Washington entre representantes de Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia finalizó sin lograr un acuerdo sobre el futuro de la isla.

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio, recibieron en la Casa Blanca al ministro de Asuntos Exteriores danés, Lars Løkke Rasmussen, y a su homóloga groenlandesa, Vivian Motzfeldt, pero tras un encuentro de aproximadamente 50 minutos, las autoridades danesas confirmaron que las posiciones permanecen enfrentadas.

Aunque Rasmussen calificó la discusión de franca y constructiva, admitió que no ha podido cambiar la postura de Washington y anunció la creación de un grupo de trabajo de alto nivel para seguir las conversaciones.

Horas antes de la cita diplomática, el Ministerio de Defensa de Dinamarca anunció un incremento inmediato de su presencia militar en Groenlandia y las maniobras en este territorio autónomo danés, en colaboración con sus aliados de la OTAN, debido al incremento de las tensiones en el Ártico. 

Con información de Latin  Us

