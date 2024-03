Peor incendio en la historia de Texas podría agravarse por viento y temperaturas

La “amenaza” más “crítica” está en la región de Panhandle, Texas, donde alrededor de 4.5 millones de personas están en riesgo.

El fuerte viento y las altas temperaturas podrían empeorar los incendios que permanecen activos en el estado de Texas, incluido el de Smokehouse Creek, que ya se ha convertido en el peor fuego en la historia del estado, con más de 405 mil 000 hectáreas quemadas.

El Centro de Predicción de Tormentas, perteneciente al Servicio Nacional de Meteorología, advirtió que este sábado una amplia franja de la región está bajo un riesgo elevado de incendios, desde el oeste de Texas hasta el sureste de Dakota del Sur.

Allí se ubica el fuego de Smokehouse Creek, cuyas causas todavía se desconocen, que ha arrasado más de 405 mil hectáreas y se ha extendido por más de 1 millón de acres, convirtiéndose en el mayor incendio forestal registrado en Texas.

An aerial look at the damage caused by the Smokehouse Creek Fire in the Texas Panhandle, which has scorched over one million acres. pic.twitter.com/Oopeqnpizn

— AccuWeather (@accuweather) March 1, 2024