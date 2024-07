París se blinda para la inauguración más especial de Juegos Olímpicos

París está ya totalmente blindada para la gran ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos 2024, que este viernes 26 de julio reunirá a unos 328 mil espectadores y un centenar de gobernantes o responsables de organizaciones internacionales.

La ceremonia, un desfile de barcos por el río Sena en el centro monumental de París, promete originalidad y espectacularidad, pero está siendo también una pesadilla para la seguridad, la logística y los transportes.

Cerca de 200 barcos, entre los que transporten a unos ocho mil deportistas y los de seguridad y apoyo, transitarán durante seis kilómetros entre los puentes de Austerlitz y Jena.

El último puente conecta la torre Eiffel con los jardines del Trocadero, donde se han construido unas tribunas para los invitados más importantes y donde tendrá lugar la parte final y más importante del espectáculo, de cuatro horas de duración.

POV: You’re an athlete at the #Olympics Opening Ceremony. 👀#Paris2024 is revolutionising Olympic Summer Games history with the first-ever ceremony outside a stadium. Welcome to the Seine.#MoreThanSport #OlympicGames @Paris2024 pic.twitter.com/AJjDKXin0Z

— The Olympic Games (@Olympics) July 25, 2024