MUNDO

Papa León XIV espera “éxito” en negociaciones de paz para el cese de las guerras

domingo, agosto 17, 2025

El papa León XIV exhortó a rezar para que tengan buen éxito los esfuerzos por hacer cesar las guerras y promover la paz

El papa León XIV expresó su deseo de que las negociaciones de paz y los esfuerzos para poner fin las guerras “tengan buen éxito”, en un llamamiento realizado al finalizar el rezo del ángelus en Castel Gandolfo, a las afueras de Roma, donde pasa un periodo de descanso.

“Recemos para que tengan buen éxito los esfuerzos por hacer cesar las guerras y promover la paz, a fin de que en las negociaciones se ponga siempre en primer lugar el bien común de los pueblos”, dijo el pontífice.

León XIV ya había exhortado el pasado miércoles, antes de la reunión entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y Vladimir Putin en Alaska, a “buscar siempre el diálogo y la labor diplomática” en lugar de recurrir a la violencia, y abogó por un “alto al fuego” en Ucrania.

Durante su intervención, el papa también respondió a preguntas de los periodistas sobre la situación en Gaza, donde expresó su profunda preocupación por la deportación de la población civil e insistió en “resolver la crisis humanitaria“.

Tras el rezo del ángelus, León XIV se desplazó al ‘Borgo Laudato si” de Castel Gandolfo, unos jardines donde el Vaticano ha puesto en marcha un proyecto de defensa de la biodiversidad, para compartir un almuerzo con un centenar de personas necesitadas.

Con información de EFE

