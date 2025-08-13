Pam Bondi afirma que EU ha confiscado más de 700 mdd en bienes de Nicolás Maduro; incluye mansiones en República Dominicana y Florida

La fiscal de Estados Unidos, Pam Bondi, afirmó que el gobierno de Donald Trump han asegurado más de 700 millones de dólares de Nicolás Maduro, mandatario en Venezuela.

En una entrevista con la cadena Fox News, la funcionaria estadounidense señala que en este monto se incluyen bienes del venezolano en República Dominicana y Florida.

De acuerdo con lo señalado, se incluyen dos aviones millonarios, casas, una mansión en República Dominicana, millones de dólares en joyas y en efectivo.

Además, también enlistó casas multimillonarias en Florida, una granja de caballos y al menos nueve vehículos.

«Esto es crimen organizado, nada distinto a la mafia y los activos relacionados con Maduro superan los 700 millones de dólares en total, los cuales ya hemos confiscado. Sin embargo, su régimen de terror continúa», dijo a la periodista Rachel Campos-Duffy.

La fiscal Pam Bondi anunció la semana pasada el aumento de la recompensa que ofrece el gobierno para la detención de Nicolás Maduro Moros, presidente de Venezuela, subió a 50 millones de dólares.

Bondi ha señalado que Nicolás Maduro utiliza organizaciones terroristas de Venezuela y de otros países como el «Tren de Aragua», el Cártel de Sinaloa y el Cártel de los Soles para traficar drogas mortales y violencia hacia su país.

Con información de Latinus