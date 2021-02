“Ya estoy bien de salud”, AMLO confirma que dio negativo tras prueba COVID

El presidente Andrés Manuel López Obrador compartió, por medio de un video, que ya se encuentra libre de COVID.

El mandatario publicó el material, por medio de las redes sociales, poco después de las 21:00 horas, en donde detalló que la prueba de antígeno que se le realizó este jueves arrojó un resultado negativo, por lo que ya está libre dle virus.

“Me da mucho gusto poder comunicarles que me hicieron la prueba de antígeno hoy por la mañana y ya salí negativo. Desde luego todavía tengo que esperar unos días más, pero ya estoy bien de salud. Me estoy recuperando del COVID. No voy a dejar de agradecer a todas y a todos ustedes mexicanos y extranjeros que se preocuparon por mi salud, a los que me desearon que saliera adelante, a los que oraron, a los que enviaron bendiciones y buenas vibras. Muchas gracias de todo corazón y ya vamos hacia adelante”, dijo al inicio de su mensaje.

Su anuncio se produjo minutos después de que Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, diera a conocer detalles sobre su estado de salud, a la vez de señalar que debía recibir el alta médica y el alta epidemiológica antes de poder reincorporarse a sus actividades.

