Violencia de mujeres va en aumento por la pandemia, lamenta AMLO asesinato de Victoria Salazar en Tulumñp

La mañanera de este lunes, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador junto con António Guterres, secretario general de la ONU, quien señaló que la violencia contra la mujer va en aumento.

“Violencia contra las mujeres va en aumento; la pandemia ha destruido millones de vidas de mujeres y niñas”.

Lo anterior, en la inauguración del Foro Generación Igualdad en el que se revelaron que habrá un diálogo entre el mandatario federal del país y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y con el secretario general de la ONU.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero, sentenció que México tiene un Congreso y un gabinete con paridad.

“Queremos que las políticas de nuestros gobiernos se construyan con voz y participación de mujeres”.

López Obrador lamentó el asesinato de Victoria Salazar, originaria de El Salvador que fue sometida y asesinada por policías en Tulum, Quintana Roo.

“Es un hecho que nos llena de pena, dolor y vergüenza. Decir a sus familiares, a las mujeres salvadoreñas, mexicanas, a las mujeres del mundo que se va a castigar a los responsables, ya están en proceso de ser enjuiciados y no habrá impunidad”.

En otro tema, el secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, celebró que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, designó a Kamala Harris como encargada de tratar problemas de migración.

En el tema de la pandemia, el mandatario del país informó que se realizará estudios médicos antes de aplicarse la vacuna contra covid-19, debido a los anticuerpos que cuenta.

“Vamos a ver qué me dicen los médicos, me van a hacer análisis en una semana, 10 días y dependiendo de eso ya me vacunan. (…) Me recomendaron que esperara yo para la vacuna porque tenía yo anticuerpos suficientes, pero ya ha pasado el tiempo, de todas maneras quiero que ellos sean los que me recomienden lo que más conviene”.

Sobre la movilidad en Semana Santa pidió a los ciudadanos ser precavidos y seguir las medidas de sana distancia.

“No se prohíbe nada, es cosa de tomar conciencia, la pandemia continúa desgraciadamente; está bajando en número de contagios, pero hay pandemia, y hay que procurar no enfermarnos hasta que tengamos la vacuna que nos proteja”.

Por otro lado, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, indicó que se estima que para la próxima semana ya estén vacunados todos los adultos mayores de la capital del país.

Además, el presidente destacó que es urgente el regreso a clases presenciales, por lo que tras la vacunación de adultos mayores seguirá la aplicación de las dosis a los maestros y personal educativo.

Puntualizó que ya no realizará giras por los estados del país los fines de semana para respetar la veda electoral.

“Vamos a seguir informando en las mañanera, voy a seguir trabajando sábado y domingo, pero nada más en reuniones cerradas, pero no voy a hacer giras, vamos a respetar la veda electoral para que los ciudadanos libremente decidan quién debe de gobernarlos”.

