Vecinos de Tláhuac improvisan transportes para trasladar a afectados por accidente en Línea 12 del Metro CDMX

En la zona oriente de la Ciudad de México continúan los trabajos de rehabilitación en la llamada zona cero del accidente de la Línea 12 del Metro CDMX y las muchas iniciativas para mover a miles de personas que se quedaron sin opciones de transporte.

“Ahora sí que yo nada más de vez en cuando agarro el carrito este, traigo la calandria. ¿y qué es lo que hace? ¿a quiénes transporta? subo a la gente y bajo a la gente ahora sí”, señaló Eleuterio.

Para ahorrarles unos minutos en su trayecto, Eleuterio habilitó este pequeño carrito para transportar a seis personas a la vez, a la estación provisional de RTP que funciona desde hace dos semanas cerca de la llamada zona cero. Muchos usuarios aseguran que puede ser una opción que les puede ahorrar varios minutos de trayecto

“Yo tengo problemas con las rodillas y ahorita por ejemplo ya sea en época de lluvia o en época de sol pues también se protege uno de ambas cosas”, dijo una vecina.

Utilizó el carrito porque me sirve porque si regreso con mercancía me ayuda mucho a no cargar tanto, ojalá hubieran más carritos así hasta allá.

En la zona también se trabaja en la habilitación de carriles y de plataformas metálicas que permitirían el funcionamiento provisional del metrobús en la zona del tramo elevado que actualmente no está en operación. El proyecto se oficializará en los próximos días.

“Las plataformas deberán estar a la misma altura que traen las plataformas del Metrobús. Ahorita son estaciones prototipo y lo más seguro es que sí”, dijo el trabajador Saúl Zamora.

También hay gente que continúa llevando ayuda para aquellos trabajadores que permanecen en la zona colapsada.

“Nosotros siempre hemos hecho voluntariado a las personas necesitadas, ahorita decidimos venir también a aquí, siempre lo hacemos”, refirió la voluntaria Elizabeth García.

Este lunes, peritos de la Fiscalía de la Ciudad de México continuaron recabando evidencias, perforaron áreas específicas de la trabe principal que desplomó y resguardaron las muestras cilíndricas obtenidas.

El domingo concluyeron las labores de apuntalamiento de las dos secciones colapsadas y se realizó el tensado de cableado aéreo, a fin de facilitar los trabajos de los peritos de la empresa noruega DNV, que comenzarán esta semana ya en la zona cero.

“El día de ayer llegó de Alemania el experto geotécnico civil de la empresa quien se abocará a marcar los sitios en los que se levantarán las muestras de concreto”, dijo Myriam Urzúa, de Gestión de Riesgos y Protección Civil, CDMX.

A dos semanas del accidente, hay aún 14 personas hospitalizadas, 8 en revisión para seguimiento hospitalario y se han registrado 83 altas hospitalarias. También iniciaron las acciones legales de la familia del menor Brandon Giovanni Hernández Tapia, contra funcionarios y exfuncionarios capitalinos. Este lunes acudieron a la contraloría local y en esta semana se presentarían ante la Fiscalía.

“La muerte de mi hijo no va a quedar impune, es el principio de todo un proceso que se viene. Aquí se está pidiendo la suspensión de la directora del Metro para no entorpecer ningún proceso que vamos a llevar a cabo”, enfatizó Marisol Tapia, madre de Brandon Giovanni.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...