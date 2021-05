Variante India de COVID-19 detectada en México no es motivo de preocupación, asegura SSa

La variante de COVID-19 detectada originalmente en la India, y confirmada por primera vez en México, es de interés y no de preocupación para nuestro país, así lo dijo el director General de Promoción de la Salud, Ricardo Cortés Alcalá.

“Sí, se ha detectado un primer caso de esta variante, afortunadamente no es una variante de preocupación, es de interés, se estudia en la vigilancia epidemiológica para la secuenciación, se revisa la sintomatología, y no tiene ningún aislamiento específico, ni especial dado que no representa un riesgo mayor al que ya representa en sí la epidemia completa a nivel tanto nacional, como internacional”, Ricardo Cortés Alcalá, Director General de Promoción de la Salud.

En la conferencia diaria sobre COVID-19, reconoció que existen retrasos en entrega de vacunas a nuestro país. Sin embargo, aseguró que la prolongación de la aplicación de la segunda dosis no afectará a la producción de anticuerpos.

“Si se tiene retraso en las entregas de esta vacuna, ya se está también hablando con el laboratorio para que a la brevedad se entreguen y liberen estas vacunas, sin embargo, lo que sí podemos decir con toda tranquilidad es que no se ve, no se verá afectada la eficacia de la primera dosis, si se prolonga un poco la aplicación de la segunda dosis, y esperamos que en muy breve tiempo ésta semana o la siguiente semana ya se estará restableciendo la entrega y liberación de esta vacuna SINOVAC”, Ricardo Cortés Alcalá, Director General de Promoción de la Salud.

Durante el reporte técnico se informó que hasta este domingo, 12 millones 572 mil 997 mexicanos han recibido al menos una dosis de la vacuna anticovid.

Indicó que poco más de 4 millones de adultos mayores por algún motivo no han recibido la segunda dosis de la vacuna contra el SARS-CoV-2.

Las muertes por COVID-19 en México suman 217 mil 233, los casos estimados 2 millones 535 mil 559.

En el marco del Día Internacional Contra el Acoso Escolar, llamó a la población a estar atentos del ánimo de los menores, y ofrecer apoyo, ya que el acoso escolar, repercute en el rendimiento escolar, genera depresión y, en casos más graves, lleva al suicidio.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...