Vacunados el 80% de docentes en el país, revela AMLO

-Señalaron que hasta hoy suman 30 millones 252 mil 595 vacunas contra Covid-19 en México

Durante la mañanera de este miércoles, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador informó ya se terminó de vacunar a todo el personal de salud de hospitales Covid-19, además se lleva un avance de 70% de adultos mayores de 60 años, así como de 80% de maestros y personal educativo.

“Al día de hoy, 70% de los adultos mayores de 60 años ya tienen las dos dosis. Ya también llevamos alrededor de 80% de maestros, todo el personal educativo”.

En ese sentido, el secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, informó que hasta hoy suman 30 millones 252 mil 595 vacunas contra Covid-19 en México.

Agregó que en los próximos 12 días van a llegar 10 millones de dosis, con la que se va a rebasar a 40 millones de vacunas para el 1 de junio.

En otro tema, la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), María Luisa Albores, presentó el reporte sobre la situación minera en México y destacó que en el país hay 21 millones de hectáreas con concesiones, lo que se estima en tamaño el estado de Chihuahua.

“La superficie vigente en concesiones actuales es de 21 millones de hectáreas, es casi el estado de Chihuahua lo confeccionado para minería. Durante la presente administración no se han otorgado nuevas concesiones para minería”.

Por su parte, López Obrador indicó que Bolivia apoyará a México en la explotación de litio, luego de la visita del presidente Luis Arce.

“Se acordó que, por la experiencia que ellos tienen en la explotación de este mineral, nos ayudará para analizar qué es lo más conveniente para la nación, ellos tienen ya experiencia en la explotación del litio”.

En cuanto a las recaudaciones señaló que de enero a mayo se registró un billón 813 mil 241 millones de pesos, lo que se traduce en un incremento del 8.2 por ciento en comparación con el mismo periodo de 2020.

El mandatario federal señaló al Banco de México (Banxico) de no entregar remanentes pese a que sí hubo ganancias.

“Tendrían que explicar por qué en otros sexenios sí había remanentes, pero no estamos demandando nada ni cuestionando. (…) No nos dieron remanentes ahora que pasó la crisis de inestabilidad cambiaría, resultó de que sí hay ganancias, creció el volumen de reservas, tenemos una reserva de más de 190 mil millones de dólares, ha crecido mucho la reserva y al final no hubo remanentes”.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...