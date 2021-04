Vacunación contra Covid para personas de 50 a 59 años arrancará la primera semana de mayo

-En México han muerto cerca de 600 menores de edad por Covid

Durante la mañanera de este martes, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador indicó que el inicio de vacunación contra Covid de personas de 50 a 59 años será a partir de la primera semana de mayo.

En este sentido destacó que se abrirá mañana en la página mivacuna.salud.gob.mx, pero aclararon que no representará el orden de aplicación.

Por otro lado, en Aguascalientes, Baja California, Jalisco, Nuevo León y Oaxaca comenzó la vacunación contra Covid de maestros y personal educativo.

En este sentido, la subsecretaria de Asuntos Multilaterales, Martha Delgado, indicó que el país recibirá esta semana casi 4 millones de vacunas.

“Para mayo la llegada mínima de 12 millones 446 mil de seis contratos distintos”.

El mandatario federal destacó que no hay nada que temer sobre la propuesta de regreso a clases presenciales cuando concluya vacunación anticovid a personal docente y adultos mayores.

“No debe de haber temor, no hay nada que temer, podemos regresar a clases y es necesario porque no hay nada que sustituya a la escuela, no es igual la educación a distancia”.

Además, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, puntualizó que México lleva 14 semanas consecutivas con reducción de casos de Covid, lo que representa una baja de 83%.

“La buena noticia de que llevamos 14 semanas consecutivas de reducción, los casos estimados bajaron de 112 mil 415 a 18 mil 953 en estas semanas, es una reducción de 83 por ciento”.

Al respecto, el presidente sostuvo que el escenario nacional ante la pandemia es más alentador.

“¿Podemos ver lo de la ciudad? Miren, por semana, ya las defunciones han bajado, no debemos confiarnos, debemos estar cuidándonos, muy atentos, pero son buenas noticias; están disminuyendo efectos nocivos”.

Aplaudió la decisión de Estados Unidos de enviar a otros países 60 millones de vacunas de AstraZeneca contra covid-19.

“Celebro que el presidente Biden haya decidido poner a disposición de otros países, sobre todo, los que más necesitan. (…) Ellos tenían como política producir sus vacunas y utilizarlas para ciudadanos estadunidenses, ahora han decidido que se entreguen vacunas a países, que ayuden a otros países”.

López-Gatell lamentó que han muerto cerca de 600 menores de edad.

“De manera directa por Covid, (…) es una afección limitada si se compara con el número de fallecidos entre personas adultas”.

López Obrador aprovechó para felicitar a los tres mexicanos que ganaron el Oscar por la película Sound of Metal.

“Quiero enviar mi felicitación a tres mexicanos que ganaron el Oscar en la categoría a mejor sonido. (…) Me platican que la película es buenísima; si tengo tiempo, la voy a ver”.

Anunció que hoy se comunicará con el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, para agradecerle su apoyo ante la pandemia.

“Hoy voy a hacerlo de manera directa, personal, para hablar con el presidente de Cuba, en un momento más voy a hablar con el presidente Díaz-Canel”.

Y adelantó que el presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, llegará a México el próximo lunes, además de que ya se reunió con la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, para tratar el tema migratorio.

“Yo voy a tener una comunicación con la vicepresidenta de Estados Unidos, creo que la semana próxima, vamos a abordar el tema”.

